Inter, un no tira l’altro: Marotta nei guai rispolvera la pista del grande ex

Giuseppe Marotta dopo l’addio di Simone Inzaghi è alla ricerca di un nuovo allenatore: il presidente nerazzurro pronto a puntare sul grande ex

L’addio a sorpresa di Simone Inzaghi ha gettato l’Inter nella confusione più totale. Non se l’aspettavano in Viale della Liberazione o, probabilmente, non volevano accettare l’idea dell’allenatore di essere arrivati a fine ciclo. I rumors dall’Arabia Saudita erano forti, fortissimi ma probabilmente a Milano pensavano di convincere l’allenatore attraverso un progetto che contasse anche rinforzi per una rosa più forte oltre che un aumento dell’ingaggio sostanziale.

Ed invece Simone Inzaghi ha optato per la sua strada, per i petroldollari – tanti, tantissimi – dall’Arabia Saudita lasciando un dopo un quadriennio che ha portato all’Inter sei trofei, tra cui lo scudetto della seconda stella ma anche la fortissima delusione degli “zero tituli” dell’annata appena finita.

Definito l’addio nell’incontro tenutosi nella sede dell’Inter ed appreso delle volontà di Inzaghi, l’Inter si è tuffata a capofitto alla ricerca di un nuovo allenatore. Già, molto più semplice a dirsi che a farsi perché nonostante i nerazzurri siano reduci da una finale di Champions League, anche loro si son trovati in difficoltà nel cercare un allenatore.

Inter, niente Fabregas: quel “no” che ha bloccato tutto

Proprio come accaduto a Juventus e Milan – i rossoneri hanno risolto con Allegri dopo la conferma di Conte al Napoli – anche Marotta sta affrontando e digerendo diversi rifiuti, per una situazione sempre più complicata. Il primo obiettivo in assoluto, Cesc Fabregas è tramontato agli albori, quando si stava trasformando in un’idea da cavalcare.

Lo stop è arrivato direttamente dal Como che ha blindato il suo allenatore e fatto la voce grossa, forte anche di una proprietà ambiziosa e desiderosa di portare i lariani ai vertici del calcio italiano ed europeo. E così, di fatto, subito depennato il nome dello spagnolo, anche se i nerazzurri ci hanno provato in più di un’occasione.

Un bel guaio per l’Inter che ha scandagliato il mercato dei tecnici liberi con il mirino puntato su Patrick Vieira. L’attuale allenatore del Genoa si è messo in mostra salvando il Grifone ed è stato oggetto di attenzioni. “Sono l’allenatore del Genoa e voglio continuare a esserlo” le sue parole, però, che hanno spento ogni discorso sul nascere.

L’ex Nizza si trova bene in Liguria ed è stato convinto attraverso un aumento dell’ingaggio al momento di un milione di euro con prolungamento fino a giugno 2027. E così il nuovo tecnico sarà Christian Chivu che il Parma ha di fatto liberato autorizzando i nerazzurri a trattare con lui per trovare un accordo.

Per il rumeno si tratterebbe della terza esperienza all’Inter. Da calciatore, infatti, ha vestito la maglia nerazzurra dal 2007 al 2014 poi ha allenato le giovanili nerazzurre dal 2018 al 2024 chiudendo alla guida della Primavera. L’esperienza di pochi mesi al parma, la prima in Serie A, ha però convinto i nerazzurri che punteranno su di lui.