L’Inter perde una colonna: va da Inzaghi all’Al-Hilal, offerta irrinunciabile

L’addio improvviso di Inzaghi ha complicato i piani della dirigenza dell’Inter, che ora potrebbe far fronte ad un altro addio importante proprio a causa dell’ex tecnico

Continua a tenere banco in casa Inter la questione relativa al nuovo allenatore. L’improvviso addio di Simone Inzaghi, arrivato due giorni dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League, ha scombussolato i piani della dirigenza nerazzurra, che si è ritrovata con una bella gatta da pelare a sole due settimane dall’inizio del Mondiale per Club. Il tecnico piacentino non ha potuto rifiutare la faraonica offerta da 26 milioni di euro a stagione dell’Al-Hilal, un biennale che lo porterà a superare i 50 milioni di euro in sole due stagioni.

Nella giornata odierna è arrivato il doppio no da parte di Fabregas e Vieira, che resteranno rispettivamente al Como e al Genoa, ed è quindi sempre più quotata l’ipotesi Cristian Chivu, con Gianluca Di Marzio che ha addirittura annunciato la trattativa già in dirittura d’arrivo. Resterà dunque solo una suggestione quella del ritorno di Mourinho all’Inter, un’ipotesi remota quella relativa al ritorno dell’eroe del Triplete che non è mai stata veramente presa in considerazione da Beppe Marotta. Con Inzaghi all’Al-Hilal però, un pilastro della rosa nerazzurra potrebbe presto seguirlo.

Inter, Inzaghi chiama il suo pupillo all’Al-Hilal? La situazione

Dopo l’ingaggio di Simone Inzaghi da parte dell’Al-Hilal, il club arabo è pronto ad un mercato faraonico per accontentare il neo-tecnico. Le trattative con Theo Hernandez e Victor Osimhen sono già ben avviate, ma secondo le ultime indiscrezioni Inzaghi avrebbe già contattato un suo pupillo per seguirlo nella sua avventura araba. Si tratta di Francesco Acerbi, difensore classe 1988 che proprio Inzaghi ha voluto fortemente all’Inter, dopo averlo già allenato alla Lazio.

Il difensore milanese è in scadenza di contratto con l’Inter e con ogni probabilità non rinnoverà con il club nerazzurro, a causa della nuova linea di Oaktree che preferirebbe investire sui giovani e abbassare l’età media della rosa della Beneamata. All’Al-Hilal, Acerbi oltre a Inzaghi ritroverebbe anche il suo ex compagno Milinkovic-Savic, approdato alla corte dei sauditi nella scorsa stagione.

Il Mondiale per Club è alle porte, e se Inter e Al-Hilal dovrebbero passare entrambe il girone, chissà se il destino non ci metterà il suo zampino per mettere subito faccia a faccia Inzaghi contro il suo passato.