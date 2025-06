Tudor fa pace con Lotito: compra un suo pupillo a 30 milioni

Il primo acquisto della nuova Juventus con Tudor alla guida potrebbe arrivare proprio dalla Lazio, affare che si aggira attorno ai 30 milioni di euro

E’ arrivato alla Juventus per centrare il piazzamento in Champions League e ci è riuscito: lo spezzone di stagione di Igor Tudor in bianconero è da considerarsi più che positivo. Arrivato per sostituire il deludente Thiago Motta, il tecnico ex Lazio è riuscito subito a dare una propria identità alla sua Juve, conquistando il quarto posto all’ultima giornata e candidandosi fortemente a guidare i bianconeri anche per la prossima stagione, soprattutto in virtù del retrofront di Antonio Conte, che ha deciso di restare a Napoli.

Ad incidere potrebbe essere anche il Mondiale per Club, che inizierà tra poche settimane e sarà un grande palcoscenico per vedere fin dove può arrivare il club bianconero e cosa serve dal mercato. Difficilmente resterà a Torino Andrea Cambiaso, che ha diverse offerte soprattutto dalla Premier League. Per sostituirlo, il grande obiettivo della Juventus è uno dei pupilli di Igor Tudor.

Juventus, 30 milioni per Nuno Tavares: l’affondo dopo il Mondiale per Club?

Con l’addio sempre più probabile di Andrea Cambiaso, la Juventus si trova di fronte alla necessità di trovare un sostituto all’altezza per la fascia sinistra. Nelle ultime ore si stanno intensificando i rumours attorno al nome di Nuno Tavares, pupillo di Igor Tudor che lo ha già allenato al Marsiglia nella stagione 2022/2023.

Impiegato specialmente nel 3-4-2-1, che ha esaltato le sue caratteristiche offensive, Tavares ha ripagato la fiducia del suo allenatore con ben 6 gol in 39 presenze. Dal punto di vista tattico, Tavares offre caratteristiche simili a quelle di Cambiaso: entrambi sono terzini sinistri con spiccate doti offensive, capaci di coprire l’intera fascia e di fornire assist ai compagni. Più duttile l’ex Genoa, che all’evenienza ha giocato anche come interno di centrocampo o esterno sull’out di destra.

Dal punto di vista economico, l’operazione potrebbe essere vantaggiosa per i bianconeri. La Lazio riscatterà a breve Tavares dall’Arsenal per circa 6,5 milioni di euro, e Lotito potrebbe essere disposto a cederlo per una cifra intorno ai 30 milioni, generando una ricca plusvalenza.

Considerando che l’eventuale incasso dalla cessione di Cambiaso si aggirerebbe intorno ai 50/60 mln di euro, l’investimento su Tavares rappresenterebbe una soluzione sostenibile sia sotto il punto di vista tecnico-tattico che sotto il profilo economico, con Tudor che potrebbe puntare su un calciatore di cui conosce bene i pregi e i difetti.