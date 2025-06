Dal Napoli Campione d’Italia al Milan e la richiesta di Leao contropartita: un super rinforzo per la difesa

Rafa Leao come contropartita per il difensore: dal Napoli al Milan, la clamorosa operazione di mercato che interessa due paesi

Primo, non prenderle. Un mantra che in Italia è regola imprescindibile per poter vincere lo scudetto. Una statistica che non ammette repliche né deroghe. La squadra che incassa meno gol vince il tricolore. L’esempio è arrivato anche dal Napoli di Antonio Conte. L’aveva detto l’allenatore salentino in sede di presentazione lo scorso giugno.

Troppi i gol incassati, si doveva lavorare inizialmente sulla difesa, trasformarla in impermeabile per poter ottenere qualcosa. I rinforzi giusti ed il lavoro sul campo di Conte hanno reso invalicabile il reparto arretrato, un vero e proprio bunker che è stato la vera forza dello scudetto azzurro, il quarto nella storia del club.

Analoga situazione per quanto riguarda il Milan. Max Allegri, proprio come Conte, fa della difesa il punto forte della sua squadra e l’attuale reparto difensivo ha chiuso con un passivo di 43 reti, settimo reparto del campionato. Insomma davvero troppo per non porre rimedio non solo con il lavoro, ma anche e soprattutto sul mercato.

Milan, operazione difesa: in quattro possono salutare

In casa Milan, peraltro, proprio il reparto arretrato dovrebbe essere oggetto di grande rivoluzione. Maignan è in bilico ma il suo futuro sembra decisamente lontano da Milano, stesso dicasi di Theo Hernandez, di fatto sul mercato. Si dovranno cercare un’altra squadra anche Tomori e Thiaw, non più addentro al progetto.

Va da sé che serviranno almeno due centrali di livello se non tre. Leoni del Parma, giovane ma dal grande potenziale, è senza dubbio un profilo molto gradito alla dirigenza rossonera ed a Max Allegri che sta già muovendo i fili dell’operazione. E così già individuato un big per l’estate, un calciatore che può essere decisamente di livello e dare un impulso al reparto intero.

Allegri vuole un Campione d’Italia in difesa

Il nome individuato è quello di Kim Min-Jae, ex difensore del Napoli al Bayern Monaco dalla scorsa stagione. Il difensore centrale sudcoreano si è trasferito al Bayern Monaco nell’estate del 2023 per 50 milioni di euro, con una plusvalenza interessante per De Laurentiis che l’aveva pagato 19 milioni l’estate prima.

Pilastro del Napoli scudettato di Spalletti, il difensore ha incontrato qualche difficoltà di troppo a Monaco di Baviera. Un ingaggio da 6,5 milioni di euro fino al giugno del 2028, per Kim in due stagioni 79 presenze con quattro gol e due assist. Il Bayern lo valuta 30 milioni di euro e sarebbe pronto ad inserire il calciatore sudcoreano come contropartita per Rafael Leao.

Non è un mistero che l’esterno lusitano piace molto al Bayern Monaco, con i bavaresi alla ricerca di un nome di grido per l’attacco e per rinforzare le corsie laterali. Il Milan lo valuta oltre 100 milioni di euro e se da un lato i rossoneri vogliono puntare su di lui, dall’altro in caso di offerta impossibile da rifiutare si farebbero valutazioni ampie.