Milan, Maignan saluta: Tare ha già individuato il suo sostituto, è sfida a quattro

Mike Maignan può dire addio ai rossoneri in estate: su di lui spinge un club della Premier, Tare valuta quattro portieri per la sostituzione

Un pilastro, un leader, semplicemente un capitano. Mike Maignan è tutto questo per il Milan, soprattutto dopo la decisione di Sergio Conceiçao di mettergli la fascia al braccio nel corso della stagione. Eppure il futuro del portiere francese è tutt’altro che definito. Arrivato in rossonero per sostituire Donnarumma, è stato uno degli artefici dei recenti successi del Milan, dallo scudetto alla Supercoppa italiana vinta a gennaio.

Ora, però, sembra non esserci più spazio per il portiere a Milanello. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2026 e la dirigenza non ha mai concluso la trattativa per il rinnovo messa, anzi, in freezer. Un accordo trovato fino al 2030 mai ratificato che ha dato adito a diversi club di provare il colpo grosso con il portiere titolare della Francia.

L’ultimo in ordine di tempo è il Chelsea, con Maresca che ha già dato l’ok. Gli attuali estremi difensori dei londinesi non lo convincono e con Maignan si sentirebbe decisamente al sicuro. Da qui il via alla trattativa con i primi contatti con l’entourage del calciatore che al momento percepisce 2,8 milioni di euro l’anno.

Le piste estere per il nuovo portiere: una conduce ancora a Lille

Il Milan, che ha congelato la trattativa per il rinnovo, è pronto ad ascoltare ogni tipo di proposta dovesse arrivare dell’importo di almeno 25-30 milioni, cifra che poi servirebbe – tutta o in parte – per acquistare il sostituto del francese. E Tare, peraltro, non si farebbe trovare certo impreparato, anzi.

Sul suo taccuino sono ben quattro i nomi possibili per la sostituzione. Oltre i confini nazionali c’è Bart Verbruggen, classe 2002, estremo difensore olandese de Brighton. La sua valutazione, però, non è certo bassa proprio come quella di Lucas Chevalier, portiere del Lille, club dal quale il Milan acquistò proprio Maignan.

Se la pista estera resiste, sono due i portieri sul quale si stanno focalizzando le attenzioni della dirigenza rossonera, entrambi pilastri di due club di Serie A. Un modo, questo, per “nazionalizzare” il Milan o comunque rinforzarlo con calciatori che conoscono a menadito il nostro campionato e non hanno bisogno di ambientarsi.

Milan, il nuovo portiere arriva dalla Serie A? Due le ipotesi

Il primo nome sulla lista degli acquisti è quello di Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta. Reduce da un’ottima stagione a Bergamo, si è consacrato come uno dei migliori del suo ruolo ma strapparlo alla Dea non sarà affatto semplice. Vincolato da un contratto fino al 2028, l’Atalanta non intende fare sconti e valuta il suo portiere almeno 50 milioni di euro.

Decisamente più economica la pista che conduce a Mile Svilar, portiere della Roma. il nazionale serbo ha un contratto fino al 2027 con la Roma e nonostante i buoni propositi di rinnovo, al momento la trattativa è ferma. Ebbene, i rossoneri vorrebbero intromettersi nella trattativa tra le parti per strappare il portiere ai giallorossi.