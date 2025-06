Donnarumma, altro che Inter: il futuro è già delineato

Ha vinto la Champions League da protagonista con il PSG e difenderà la porta dell’Italia contro la Norvegia: il futuro di Gigio però non sarà all’Inter

Due rigori parati contro il Liverpool, una serie di interventi al limite dell’impossibile contro Aston Villa e Arsenal. Se oggi il Paris Saint-Germain si gode una storica Champions League, lo deve in gran parte a Gianluigi Donnarumma.

Gigio è stato un muro invalicabile nel cammino europeo, il protagonista silenzioso che ha scritto pagine epiche a suon di parate decisive. E proprio mentre in Italia si celebra la sua impresa europea, questa sera tornerà in campo con la maglia azzurra per affrontare la Norvegia, dando il via al lungo percorso verso il Mondiale 2026.

A 26 anni, Donnarumma è ormai un punto fermo non solo del PSG, ma anche della Nazionale di Spalletti. Un leader silenzioso, con la sua calma glaciale e quelle manone che sembrano fatte apposta per proteggere sogni e obiettivi. Ma mentre sul campo è sempre più centrale, fuori dal rettangolo verde le acque si fanno agitate: il suo futuro a Parigi è tutt’altro che sicuro.

Rinnovo fermo: tra Donnarumma e il PSG c’è distanza

Ogni estate porta con sé il solito tormentone: Donnarumma resta o parte? Al momento il suo contratto con il club francese scade a giugno 2026, ma le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate.

L’entourage del portiere, guidato da Enzo Raiola, ha già fatto sapere le proprie condizioni, e nonostante la recente vittoria della Champions, le pretese di Gigio non sono aumentate. Tutt’altro. Il portiere vorrebbe continuità e stabilità, ma dal PSG non è ancora arrivato un segnale concreto.

Secondo indiscrezioni, i colloqui proseguono a rilento e non sono previsti incontri risolutivi nel brevissimo termine. E allora, come spesso accade in questi casi, si fanno avanti le prime voci: interessamenti, ipotesi, scenari. Tra voglia di chiarezza e un futuro che inizia a farsi meno scontato, il possibile addio non è più una fantasia lontana.

Inter e Napoli? Suggestioni belle ma poco concrete

Nei giorni scorsi, si è parlato molto di un presunto saluto di Gigio ai giocatori dell’Inter nello spogliatoio, poco prima della finale di Champions. Un gesto che ha acceso subito le speculazioni. Ma lo stesso Enzo Raiola ha spento gli entusiasmi: «C’è affetto, nulla di più. Zero trattative». Lo stesso vale per il Napoli, dove un pesce d’aprile ha fatto sognare i tifosi, ma dietro la battuta non c’era nessuna trattativa reale.

La verità è che al momento non c’è una big italiana pronta – o forse in grado – di sostenere l’operazione Donnarumma. Tra ingaggio elevato e tempistiche complesse, sembrano più ipotesi romantiche che scenari praticabili. Ma se il PSG non si muove, qualcosa potrebbe cambiare molto in fretta.

Donnarumma, pista concreta se salta il rinnovo: ecco chi lo vuole

Ed è proprio qui che entra in gioco Pep Guardiola. All’allenatore del Manchester City Donnarumma piace, e non è un mistero. Il tecnico catalano segue da tempo i movimenti del portiere italiano, e se davvero si aprisse uno spiraglio per un addio a Parigi, i Citizens potrebbero provarci sul serio.

Non è solo una suggestione di mercato, ma un’idea che a Manchester considerano credibile, soprattutto se dovessero cambiare gli equilibri tra Donnarumma e il PSG nei prossimi mesi.

Gigio al City significherebbe inserimento in una macchina perfetta, ma anche concorrenza con Ederson e gestione di un contesto tecnico completamente diverso. Tuttavia, per un portiere abituato alle pressioni e ai riflettori, potrebbe essere la sfida giusta per crescere ancora. E magari, conquistare anche la Premier.

In tutto questo, una cosa è certa: Donnarumma è nel pieno della sua maturità calcistica, e ogni decisione da qui in avanti peserà moltissimo sulla sua carriera. Resterà il faro del PSG o sarà pronto a scrivere un nuovo capitolo altrove? E tu, dove lo vedresti meglio tra sei mesi?