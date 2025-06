Inter, pronto lo “scippo” al Napoli: può arrivare con Chivu

I nerazzurri stanno lavorando all’arrivo del nuovo allenatore, che potrebbe arrivare nelle prossime ore: si tenta lo scippo nei confronti dei partenopei

Il futuro della panchina dell’Inter è rovente, con Cristian Chivu scelto per guidare i nerazzurri. L’addio di Simone Inzaghi ha lasciato un buco importante nella società, specie dopo il devastante 5-0 subito in finale di Champions contro il PSG.

Il primo obiettivo della dirigenza è stato Cesc Fabregas, ma l’allenatore spagnolo ha scelto di rimanere al Como. Anche Patrick Vieira ha fatto lo stesso con il Genoa, lasciando l’Inter con l’obbligo di dover puntare sull’ex eroe del Triplete. Un suo eventuale arrivo modificherebbe le dinamiche del mercato interista, con un profilo che potrebbe essere scippato al Napoli.

Inter, tentativo per Bonny: asta con il Napoli

Il nome che sarebbe finito nel mirino dell’Inter è quello di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante ha realizzato 6 gol e servito 4 assist nella stagione appena conclusa, attirando le attenzioni di diverse squadre italiane. Su tutte il Napoli di Antonio Conte, che per primo avrebbe avviato contatti con il Parma addirittura a gennaio, per conoscere le intenzioni dei gialloblu.

Il tentativo di metà stagione fu respinto, dato che i ducali non volevano privarsi di un calciatore importante per la lotta salvezza, poi ottenuta. In vista dell’estate il discorso sarà chiaramente diverso. Il Parma è consapevole che trattenere Bonny sarà difficile, pur con una seconda parte di stagione meno entusiasmante del girone d’andata.

Antonio Conte vuole fare sul serio per lui, ma è qui che si inserirebbe l’Inter. Con l’arrivo di Chivu sulla panchina interista, l’allenatore potrebbe portarlo con sé in nerazzurro. Una corsia preferenziale, come si stava palesando con Nico Paz, in caso di approdo di Fabregas.

La notizia, riportata anche da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, aprirebbe un’asta importante in vista dell’estate. Chiaramente, entrambe le squadre avranno anche dei piani alternativi per rinforzare il reparto offensivo, ma sono alte le chance che le due squadre si diano battaglia concreta per chiudere la trattativa.

Anche la volontà di Bonny sarà chiaramente determinante. All’Inter troverebbe il connazionale Thuram, e ritroverebbe un allenatore che già conosce. Al Napoli farebbe da alternativa a Lukaku, gettandosi in una nuova avventura che gli permetterebbe di lavorare on Conte. Due scenari interessanti, che renderanno l’estate del classe 2003 molto calda.