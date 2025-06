Il Milan aspetta Wirtz: arrivano i soldi per un colpo importante

Il Milan sistema i conti e prepara il campo per ripartire. L’uscita di Reijnders darà il via, poi si innescherà un effetto domino che coinvolge anche Florian Wirtz e il Bayer Leverkusen

Il mercato del Milan sta per decollare, e sarà un mercato grandi firme. Anche grazie a qualche cessione pesante che servirà sia a sistemare i conti dopo l’ennesima mancata qualificazione europea, sia a rimettere mano a una squadra che ha perso brillantezza, idee e forse anche senso d’identità. La prima svolta economica si chiama Tijjani Reijnders: 70 milioni dal Manchester City, cifra pazzesca che diventa la base su cui poggiare il castello del nuovo Milan.

Igli Tare si troverà con una cifra importante in mano per rifondare il centrocampo e adattarlo a quello che immagina Massimiliano Allegri, che non vede l’ora di iniziare davvero. Si lavora per portare in rossonero un faro, un regista con la testa alta e i capelli bianchi. Uno che sa cosa vuol dire gestire i tempi, abbassare i giri o farli salire: Luka Modric, per capirci. Dietro di lui, a imparare tutto quello che c’è da imparare, un giovane come Hans Nicolussi Caviglia. Il progetto è quello: uno gioca, l’altro cresce, poi si scambiano il testimone.

Ma non basta. La vera area da rifare è la difesa. E lì serviranno scelte drastiche. Perché non si tratta solo di nomi sbagliati, ma proprio di un sistema che non ha più funzionato.

Thiaw al Bayer: la cessione di Wirtz può agevolare tutto

Uno che partirà è Malick Thiaw. Aveva fatto sognare due stagioni fa, sembrava l’investimento giusto. E invece si è perso. Due anni da incubo, uno peggio dell’altro. Ma ha solo 23 anni, e certe cose – come la struttura fisica, la lettura difensiva, l’idea di potenziale – non spariscono. In Germania ancora ci credono. Più precisamente, ci crede il Bayer Leverkusen.

Non è un caso: a Leverkusen hanno appena salutato Jonathan Tah, svincolato e volato al Bayern Monaco. Serve subito un centrale affidabile, e l’identikit porta dritto a Thiaw. Il Milan chiede 25 milioni, il Leverkusen può permetterseli. Anzi, aspetta solo di chiudere una cessione gigantesca per affondare il colpo.

Il nome che sblocca tutto è quello di Florian Wirtz. Il giocatore più forte che il Bayer abbia mai prodotto è pronto al grande salto. Lo vuole mezza Europa, ma chi sta accelerando forte è il Liverpool. Si parla di 150 milioni. Sì, centocinquanta. Una cifra che permetterà al Leverkusen di rifare mezza squadra, probabilmente tutta. Con Erik ten Hag in panchina, si parte da una nuova idea tecnica. E serve un centrale giovane, fisico, moderno. Serve Malick Thiaw.

Al Milan questa operazione fa comodissimo. Non solo per fare cassa, ma per liberare un posto fondamentale in un reparto che dovrà essere riscritto da zero. I soldi di Wirtz sbloccheranno il primo acquisto in difesa per il Milan. Magari non sarà il nome da copertina, ma sarà il primo pezzo di un mosaico che Allegri vuole costruire con calma, criterio e piedi piantati per terra. Basta voli pindarici. Serve gente che tenga la linea. E che non cada al primo dribbling.