Il Milan sfida la Juve: nel mirino un bomber da 30 gol

Tare è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: c’è un bomber da 30 gol nel mirino, è sfida alla Juventus

Gli allenatori l’hanno fatta decisamente da padrone in questi primi giorni. Terminato il campionato è iniziato un vorticoso giro di tecnici che peraltro non è ancora finito. Più di mezza Serie A ha cambiato, ci sono club che ancora devono scegliere la guida tecnica in vista della prossima stagione.

Se fin qui il tourbillon di tecnici ha catalizzato l’intero mercato, in Serie A i club si stanno organizzando anche per rinforzare le rispettive rose. Soprattutto le big deluse, le squadre che hanno bisogno di intervenire prima di tutti per rinforzare gli organici. Tra queste c’è sicuramente il Milan, reduce da una stagione fallimentare, conclusa con nessuna qualificazione alle coppe europee.

Il ds Tare sta lavorando praticamente giorno e notte provando a sfruttare appieno questa mini finestra di mercato di giugno che chiuderà tra quattro giorni. Diverse le questioni sulla scrivania del dirigente: dall’addio ormai certo di Reijnders, direzione Manchester City, all’ingaggio a parametro zero di Luka Modric.

Ci sono poi da risolvere anche le situazioni interne legate a Maignan – che pure potrebbe andare via – e Theo Hernandez, per il quale si aspettano proposte valide.

Milan, scelto il centravanti: rendimento garantito

In tutto ciò il Milan sul mercato è alla ricerca di un centravanti. Max Allegri ripartirà da Santiago Gimenez, il grande investimento dello scorso gennaio ma da solo il messicano non può bastare. Jovic potrebbe andare via, direzione America mentre Abraham tornerà alla Roma e non sarà riscattato.

Tutto da scrivere, invece, il futuro relativo a Francesco Camarda che pure potrebbe finire in prestito in un club di Serie B o di medio-bassa classifica per poter giocare e crescere. E così almeno un altro centravanti dovrà essere giocoforza ingaggiato.

Un grande obiettivo è già stato individuato: si tratta di Mateo Retegui, bomber dell’Atalanta e dell’Italia oggi in campo contro la Norvegia per le qualificazioni mondiali. Nella stagione appena terminata capocannoniere del campionato con 25 reti (una media di un gol ogni 96′), sono 28 le reti in stagione compresa la Champions League.

Un bomber esploso in questa stagione sotto la cura Gasperini ed ambito dai top club italiani ed europei. Ecco perché il Milan dovrà fare in fretta per chiudere l’accordo onde evitare l’inserimento di altri club e l’innalzamento del prezzo del cartellino.

Retegui, l’Atalanta fa il prezzo: solita bottega cara

Per il Milan, però, c’è già una concorrente molto agguerrita. Si tratta della Juventus che già da tempo segue il centravanti. Il classe ’99 piace da un po’ alla Continassa e la dirigenza sta valutando se entrare in corsa a gamba tesa. D’altronde Vlahovic è in uscita e Kolo Muani ritornerà a Parigi ma il suo futuro sarà lontano dal PSG.

L’Atalanta, però, è una bottega cara e di certo non lo venderà a buon mercato, anzi. La Dea valuta il centravanti tra i 40 ed i 50 milioni di euro, una cifra importante per le italiane.