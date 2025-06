PSG, Luis Enrique dopo la Champions fa io mercato: sei addii eccellenti

Luis Enrique dopo la Champions League vinta pensa già al mercato: addio a sei calciatori di livello, le squadre italiane all’assalto

Meno di una settimana fa il Paris Saint Germain alzata al cielo la sua prima Champions League della storia. Il trofeo più meritato di sempre visto come si è sviluppata la finale. Dominata ed annichilita l’Inter, con il 5-0 finale che ha ben sottolineato lo strapotere tecnico e fisico dei transalpini.

Enorme il lavoro di Luis Enrique, uno dei principali artefici di questa vittoria. Ha trasformato il PSG in una squadra vera e l’ha condotta al successo. Sua la scommessa di puntare su Dembélé finto centravanti e di dare fiducia a Doué, esploso fragoroso in tutto il suo talento.

Il tecnico asturiano, nonostante una partenza zoppicante, tanto da rischiare l’eliminazione nella fase a girone unico di questa edizione della Champions, con il lavoro e gli acquisti invernali ha plasmato la squadra fino a trasformarla a sua immagine e somiglianza. E così ha ottenuto i risultati che tutti sognavano, a partire da Nasser Al Khelaifi che aveva nella Champions un obiettivo fisso.

Dalla difesa al centrocampo: quanti nomi salutano

Blindato dal patron parigino, Luis Enrique può ora programmare la prossima stagione: Nasser Al Khelaifi è pronto ad assecondare ogni richiesta del tecnico non badando a spese come sempre accaduto d’altronde. Non solo nuovi acquisti, ma anche cessioni di quegli elementi che non fanno parte del progetto dell’allenatore asturiano.

E Luis Enrique ha già individuato i calciatori che potranno essere sacrificati. Si tratta di ben sei calciatori di alto livello che possono fare anche le fortune dei club italiani. In lista di sbarco, stando a quanto afferma Sport, c’è in primis Milan Skriniar, difensore centrale ex Sampdoria ed Inter che potrebbe tornare in Italia.

E chissà che non ci pensi proprio il Napoli, considerato come Antonio Conte conosca benissimo il difensore per averlo allenato ai tempi dell’Inter. Anche Milan e Juve, però, cercano centrali, al pari della Roma. A centrocampo sono invece diversi i profili al passio d’addio, ad iniziare da Renato Sanches, lusitano che in carriera ha vestito anche la maglia giallorossa senza esito.

Addio anche a Mukiele, finito nel mirino del Milan già da qualche settimana e Carlos Soler, centrocampista che segue anche il Napoli, un calciatore visto di buon occhio da Antonio Conte. In attacco, invece, Marco Asensio, esterno offensivo molto apprezzato in Italia, con un passato al Real Madrid e rivitalizzato all’Aston Villa negli ultimi sei mesi.

In attacco, invece, Kolo Muani può dire addio: l’attaccante francese ha giocato alla Juve negli ultimi mesi con la formula del prestito secco.