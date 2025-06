Juric perde subito pezzi all’Atalanta: assalto del Napoli per un top

Il nuovo tecnico della Dea rischia di perdere subito un titolarissimo della squadra: pronto l’assalto dei campioni d’Italia in vista dell’estate

Rischia di iniziare subito con una cessione l’avventura di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta. La dirigenza bergamasca ha scelto un erede tecnico e di idee di Gian Piero Gasperini, ma che dovrà dare molte più garanzie rispetto a quanto visto nelle sue ultime esperienze alla Roma e in Premier League.

Con il Torino, l’allenatore ha ottenuto risultati da metà classifica, ben lontani da quelli a quali ha abituato l’Atalanta nelle ultime stagioni. Sarà la sua grande occasione per un salto di qualità personale, ma soprattutto di riscatto dopo due avventure estremamente fallimentari, che hanno portato a ben 2 esoneri nel giro di pochi mesi.

Bellanova obiettivo del Napoli: primo addio all’Atalanta?

L’uscita di scena di Gian Piero Gasperini porterà a una serie di conseguenze anche per la rosa nerazzurra. Non tutti i calciatori, senza la certezza di un tecnico delle sue capacita, resteranno in nerazzurro anche per la prossima stagione. Se qualcuno come Lookman potrebbe restare, dato lo scarso rapporto con Gasp per via della lite a metà stagione, qualcun altro rischia di andare via.

Tra i nomi c’è quello di Raul Bellanova, che piacerebbe al Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri starebbero valutando di presentare un’offerta concreta per l’esterno classe 2000, arrivato alla Dea solamente un’estate fa per 22 milioni di euro. Dopo 45 presenze, 1 gol e 11 assist, il suo valore è sicuramente aumentato e con meno di 30 milioni non si inizierà neanche a trattare.

Il Napoli è consapevole che non sarà una trattativa semplice, ma proverà ad avviarla con i bergamaschi. Quello del 25enne è un profilo perfetto per Conte: sa difendere, può giocare all’occorrenza anche come terzino, sa spingere in avanti fino all’area di rigore ed è un perfetto uomo assist.

In azzurro avrebbe la chance di far rifiatare Politano, che difficilmente potrà reggere un’altra stagione intera da titolare fisso, specialmente con la Champions League da disputare. Al momento, l’interessamento del Napoli per Bellanova è un rumor, che andrà approfondito nelle prossime settimane.

Juric non vorrà perdere subito un pezzo pregiato, tenendo in mente che anche Lookman, Ederson e Retegui sono nel mirino di squadre importanti, italiane e non solo. La dirigenza della Dea avrà un lavoro importante da svolgere.