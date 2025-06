Non li ha avuti a Roma, se li prende a Torino: pronte tre offerte per il Napoli

A Roma non è riuscito ad averli, ma a Torino può finalmente chiudere il cerchio. Il tecnico riparte da chi conosce, da volti che non ha mai dimenticato. Tre storie interrotte tornano a galla

Il Torino ha esonerato Paolo Vanoli e si è affidato a Marco Baroni per rilanciare il suo progetto. Una scelta lungimirante e per certi versi anche piuttosto telefonata.

Baroni piaceva già quando era al Verona ed era stato individuato come uno dei possibili successori di Ivan Juric, ma poi è arrivata la Lazio e se l’è portato via. Ora che la stagione è finita e Baroni ha lasciato il crepe biancoceleste, se lo è preso il Toro, che ha deciso di pianificare con lui quella che sarà la prossima annata.

Al momento è difficile immaginare come giocherà il nuovo Torino. A Verona ha utilizzato spesso la difesa a tre. Alla Lazio, invece, ha scelto un 4-3-3 o un 4-2-3-1, sempre in base alle caratteristiche dei calciatori. Questa è forse la qualità più importante di Baroni: la capacità di adattare il sistema di gioco alle forze a disposizione. E no, questo non vuol dire che farà un mercato al risparmio.

Anzi. A Torino avrà finalmente la possibilità di provare a prendere tre calciatori che aveva chiesto anche alla Lazio, ma che lì non era riuscito a portare. Tre profili che oggi sono fuori dal progetto di Antonio Conte e che il Napoli è pronto a cedere. E nemmeno a cifre inaccessibili.

Da Ngonge a Folorunsho: Baroni va sull’usato sicuro

Il primo nome è Cyril Ngonge. Baroni lo ha avuto a Verona e lo ha saputo valorizzare come pochi. Poi è arrivata la chiamata del Napoli e da lì in poi, il buio: poco spazio, poco minutaggio, e un lento declino culminato con l’irrilevanza nella stagione dello scudetto. Ora la cessione è inevitabile. Diverse squadre si sono fatte avanti, ma il Torino è tra quelle più convinte. Baroni lo conosce bene e sa come farlo rendere.

Secondo nome sulla lista: Michael Folorunsho. Da gennaio in prestito alla Fiorentina, ma il salto non è riuscito. Nulla a che vedere con la bellissima stagione fatta con Baroni a Verona. Proprio per questo, l’attuale tecnico granata vorrebbe riprenderselo e rimetterlo al centro del progetto. Perché sa bene che quel tipo di mezzala fisica e verticale, con lui, può tornare a brillare.

Infine Giovanni Simeone. Uno che il Torino insegue da tempo, e che ora può davvero diventare realtà. Già lo scorso anno era stato un obiettivo, ma non si era mai trovato l’accordo con il Napoli. Adesso, con Baroni sulla panchina granata, il quadro cambia. Simeone piace moltissimo al tecnico, che lo vede come l’attaccante perfetto per il suo tipo di gioco. E il giocatore è pronto a ripartire, dopo un’altra stagione passata all’ombra.