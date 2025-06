Inter, battuta la concorrenza: si chiude il terzo acquisto. Arriva entro il Mondiale per Club

I nerazzurri avrebbero già battuto la concorrenza e sarebbero pronti a chiudere per il terzo acquisto ufficiale entro l’inizio del Mondiale per Club

L’Inter sta lavorando per rinforzarsi in vista dei prossimi impegni. Non solo la stagione che verrà, ma già per il Mondiale per Club che avrà inizio tra meno di una settimana. Dopo la clamorosa disfatta in finale di Champions League per 5-0 contro il PSG, l’eliminazione in Coppa Italia e lo scudetto perso all’ultima giornata, è tempo di rifondazione.

L’addio di Simone Inzaghi ha aperto le porte a Cristian Chivu, tra gli eroi del Triplete nerazzurro di ormai 15 anni fa. L’allenatore rumeno ha guidato la Primavera interista, per poi fare il primo salto di qualità della carriera, andando ad allenare il Parma nel finale della scorsa stagione. Il campionato si è concluso con una salvezza all’ultima giornata e con punti preziosi in casa anche contro Napoli e proprio Inter.

Inter, accelerata per Bonny: può arrivare la prossima settimana

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, proprio l’arrivo di Chivu avrebbe portato l’Inter ad accelerare i tempi sul mercato, anche per Ange-Yoann Bonny. Dopo gli arrivi di Sucic e Luis Henrique, i nerazzurri sarebbero pronti a fare sul serio per il centravanti del Parma, che raggiungerebbe Milano proprio per il suo recente rapporto costruito con il neo tecnico interista.

Sempre secondo le notizie riferite da Gazzetta, l’Inter è intenzionata a concludere l’operazione Bonny nella prossima settimana. Il giocatore ha dato disponibilità al trasferimento in nerazzurro e potrebbe partire così alla volta degli Stati Uniti per il Mondiale per Club.

Il Parma valuta il suo cartellino 25 milioni di euro e difficilmente scenderà nella valutazione. L’operazione che i nerazzurri vogliono portare a termine in tempi brevissimi, porterebbe anche a una vittoria sulla concorrenza del Napoli. I partenopei, infatti, sono da gennaio nell’orbita del giocatore francese, con Antonio Conte primo sostenitore del suo profilo.

L’affondo mancato in queste ore, però, potrebbe comportare un lento allontanamento dal giocatore del Parma, per virare su altri obiettivi. Anche con Hojlund lo scenario è apparso molto simile, sempre con l’Inter che ha iniziato a credere maggiormente nella pista dell’ex Atalanta, oggi al Manchester United.

Settimana chiave, dunque, con un possibile effetto domino che potrebbe partire nelle prossime ore. Il Parma, in caso di cessione di Bonny, avrà una cifra importante da reinvestire, in accordo con il nuovo allenatore ancora da annunciare.