Parma, Bonny in Premier a suon di milioni: il suo erede è il figliuol prodigo

Il talento francese è pronto al grande salto e il Parma ha già in mente il nome giusto per raccoglierne l’eredità. Un ritorno che profuma di casa

A guardare le statistiche nudo e crude, qualcuno potrebbe storcere il naso. Ange-Yoan Bonny, classe 2003, non ha vissuto una stagione da bomber di razza: pochi gol, 6 finora, intervallati da pause che a volte sembravano eterne.

Eppure, chi lo ha visto giocare sa che c’è molto di più. Velocità, fisico da centravanti moderno e quella capacità di reggere da solo il peso dell’attacco: qualità rare per un ragazzo così giovane. E comunque parliamo di uno dei pochi 2003 ad aver superato quota 5 reti in campionato. Scusate se è poco!

Non è un caso che il Napoli e la Juve lo avessero messo nel mirino già dalla scorsa estate. Antonio Conte, che sta costruendo una squadra a immagine e somiglianza del suo spirito battagliero, avrebbe visto in lui un vice perfetto per Romelu Lukaku.

Ma l’interesse non è rimasto solo in Italia. Diverse squadre di Premier League si sono mosse, fiutando l’affare e fiutando soprattutto un talento che, con la giusta guida, potrebbe esplodere da un momento all’altro.

I 20-25 milioni di euro che il Parma si aspetta di incassare per Bonny raccontano bene quanto in Inghilterra siano convinti del suo potenziale. Già a gennaio era arrivata un’offerta importante – racconta Fabrizio Romano – ma il Parma ha tenuto duro, sapendo che in estate ci avrebbe spuntato diversi milioni in più.

Andrea Adorante, il dopo Bonny: sarebbe un ritorno nella sua Parma

Nel taccuino del ds crociato Mauro Pederzoli, il nome cerchiato due volte è quello di Andrea Adorante. Un ritorno che sa di storia da raccontare ai nipoti, perché Adorante a Parma è nato (nel 2000) e cresciuto, dentro e fuori dal campo, facendo la trafila nel vivaio crociato per poi tentare la fortuna altrove, prima all’Inter e poi in giro per le categorie minori.

Quest’anno è stato quello della sua definitiva consacrazione: dopo i 12 in 18 partite dello scorso anno in C, sta trascinando la Juve Stabia anche in Serie B con 12 gol in 27 presenze, diventando uno dei centravanti italiani più seguiti del campionato, a due reti dai capocannonieri Iemmello e Francesco Pio Esposito, altro talento strepitoso che però l’Inter si tiene ben stretto.

Il suo valore di mercato si assesterà tra i 5 e i 10 milioni di euro, ma per lui la destinazione Parma non sarebbe una semplice tappa: sarebbe casa. Adorante ha voglia di riscatto dopo anni non facili, segnati da un brutto infortunio ai tempi delle giovanili dell’Inter che sembrava averne frenato la carriera. Oggi è integro, maturo e affamato.

Il progetto del Parma di Chivu, che ha appena preso il posto di Pecchia, punta a un attaccante che possa reggere la pressione e dare garanzie subito e da affiancare a Mateo Pellegrino che pure nelle ultime uscite ha impressionato. Adorante conosce l’ambiente, conosce la maglia e sa cosa significa giocare con il cuore in mano per quei colori. E dai suoi concittadini sarebbe sicuramente coccolato e trattato come un piccolo diamante da crescersi in casa.