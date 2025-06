Juve, Giuntoli sconfessato in tutto: dopo Luiz un altro colpo del 2024 messo alla porta

L’operato di Cristiano Giuntoli sconfessato del tutto: Douglas Luiz saluta ed un altro acquisto top della scorsa stagione è al passo d’addio

Una vera e propria epurazione totale. John Elkann non deve aver preso bene i risultati sportivi della Juventus nell’ultima stagione tanto da aver dato via ad uno sconquasso non solo dal punto di vista tecnico ma anche dirigenziale. Via il football director Cristiano Giuntoli, con cui i rapporti sono apparsi decisamente tesi nell’arco delle ultime settimane fino all’addio consumato non proprio in amicizia.

Dimissioni anche per Francesco Calvo e nuovo management, con la figura di Comolli e più poteri a Giorgio Chiellini. Evidente e chiaro come il maggior azionista di Exor non abbia gradito la campagna acquisti estiva ed invernale. I giovani talenti persi – da Huijsen, ceduto per soli 18 milioni al Bournemouth e passato al Real Madrid per 60, a Moise Kean – ed i colpi strapagati che hanno reso molto meno considerate le aspettative.

Basti pensare che i soli Douglas Luiz e Koopmeiners son valsi oltre 100 milioni spesi sul mercato. Ed il rendimento del brasiliano e dell’olandese è sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda l’ex Aston Villa, già deciso il suo futuro: sarà addio, con il club bianconero che sta cercando acquirenti. All’ex Atalanta, invece, sarà data un’altra chance per dimostrare il suo valore.

Juve, rivoluzione in attacco: non solo Vlahovic, saluta un altro big

Nell’attesa che venga presa una decisione definitiva sull’allenatore, con Igor Tudor che ha grandi chance di restare in bianconero, la dirigenza si sta ugualmente muovendo sul mercato in più direzioni allo scopo di rinforzare l’attuale rosa. E, soprattutto, cedere quegli elementi non più considerati utili.

L’obiettivo della dirigenza è chiaro: incassare il più possibile attraverso le cessioni per poi utilizzare il tesoretto accumulato colmando le lacune nell’attuale rosa, a prescindere dai desiderata di Tudor o del tecnico che verrà. Tra i reparti che vedranno i maggiori interventi c’è l’attacco.

Com’è noto Dusan Vlahovic è al passo d’addio e si attende solo l’offerta ufficiale di un club che possa soddisfare la dirigenza per salutarlo. D’altronde la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 è saltata ed altre soluzioni alla cessione non ve ne sono.

30 milioni e saluta: tutto deciso alla Continassa

Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, però, un altro calciatore del reparto offensivo potrebbe già salutare. Ci riferiamo a Nico Gonzalez. Lo scorso agosto è arrivato dalla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 33 milioni di euro totali (otto solo per il prestito) ma il calciatore non ha convinto appieno la dirigenza.

Una prima parte di stagione davvero difficile, complice qualche infortunio di troppo e la preferenza di Thiago Motta per Francisco Conceiçao. Con l’arrivo di Tudor il cambio di ruolo, con lo spostamento a tutta fascia, e prestazioni decisamente più positive.

Ciò nonostante, in caso di offerta da 26-27 milioni di euro per l’argentino, la Juve se ne libererebbe senza troppi rimpianti. Sull’argentino, oltre ai soliti club turchi, vi sono anche West Ham e Brentford in Premier League.