Vlahovic, via dalla Juve ma resta in Serie A? La verità sull’ipotesi di mercato

L’attaccante serbo lascerà il club bianconero ma potrebbe restare in Serie A? La verità sull’ipotesi di mercato in vista dell’estate

La stagione si è conclusa e Dusan Vlahovic dirà addio alla Juventus. Difficilmente non disputerà il Mondiale per Club, ma nel giro di un mese abbondante non vestirà più la maglia bianconera. Il contratto da 12 milioni di euro non è più sostenibile dalla società, che lo lascerà andare dopo un’esperienza meno esaltante delle aspettative.

Dalla cessione del serbo, la Vecchia Signora cercherà di incassare almeno 60 milioni di euro. Una cifra che potrebbe aiutare il club a cercare un nuovo attaccante. Un rinforzo per chiunque si siederà sulla panchina. Che si tratti di Antonio Conte? Possibile, ma ciò che conta è che Cristiano Giuntoli riesca a sistemare il proprio bomber senza rischiare un deprezzamento eccessivo.

Vlahovic al Napoli per Osimhen? La verità sul rumor

Una delle ipotesi circolate nelle ultime ore avrebbe visto protagonista Vlahovic e il Napoli. Il classe 2000 potrebbe davvero diventare una pedina di scambio per abbassare l’esborso necessario per arrivare a Victor Osimhen? L’ipotesi è da escludere, specialmente per le ultime novità in casa azzurra. L’addio di Conte, infatti, porterebbe Massimiliano Allegri sulla panchina dei partenopei.

Sappiamo tutti come il rapporto tra il tecnico toscano e il serbo non è stato affatto dei migliori nei loro anni condivisi alla Juventus. Ecco, quindi, che anche l’esperto di mercato Alfredo Pedullà tende a escluderlo come scenario estivo. Inoltre, l’ingaggio di Vlahovic è troppo alto anche per il Napoli, che proverà a spingersi oltre i 6 milioni solo per il sogno De Bruyne.

Dusan cercherà fortune altrove, probabilmente lontano dalla Serie A e dall’Italia. L’ipotesi più accreditata resta la Premier League, ma non sarà facile trovare una destinazione dopo una stagione altalenante. Proprio Osimhen potrebbe incrociarsi con il destino del serbo. Anche il nigeriano dovrà trovare una nuova squadra che lo accolga e il campionato inglese resta un’ipotesi anche per lui.

Due vicende scomode, che andranno risolte entro agosto, forse prima. Napoli e Juventus vorranno lavorare in serenità, potendo contare su una rosa completa, anche grazie alle cessioni dei due centravanti. Tutto passa in mano ai dirigenti, dunque, che lavoreranno intensamente per riuscire ad arrivare alla soluzione migliore per tutti.