Addio Inter, Chivu perde una pedina fondamentale: la rabbia dei tifosi contro Marotta e Oaktree

Non sono di certo settimane facili le ultime vissute dai tifosi interisti. Il campionato sfumato per un punto contro il Napoli degli ex Antonio Conte e Romelu Lukaku, la batosta in finale di Champions League contro il PSG e le parole “Zeru tituli” di Josè Mourinho che riecheggiano nella mente dei tifosi. Poi è arrivato il momento dell’addio del mister Simone Inzaghi, che ha accettato la ricca offerta degli arabi dell’Al-Hilal da 52 milioni di euro in due anni, e adesso potrebbe trovarsi contro l’Inter già al Mondiale per Club se entrambe dovessero passare i gironi.

L’arrivo di Cristian Chivu al suo posto di certo non ha portato entusiasmo in un ambiente attualmente giù di morale come quello nerazzurro, che sperava in nomi più blasonati per puntare subito a nuove vittorie già a partire dalla prossima stagione. Adesso a preoccupare i tifosi interisti sono le notizie di mercato, con un altro addio imminente dopo Arnautovic e Correa che questa volta ha scatenato l’ira dei tifosi, che vedevano in lui un pilastro del presente e del futuro.

Calciomercato Inter, addio immediato dopo 6 mesi: tifosi in protesta

Con Simone Inzaghi in panchina sembrava quasi una formalità, ma adesso il futuro di Nicola Zalewski potrebbe prendere dei risvolti inaspettati. Arrivato dalla Roma lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto, l’esterno italo-polacco si è rivelato un elemento prezioso all’interno della rosa del tecnico piacentino. Utilizzato sia come esterno a destra e sinistra e come mezz’ala di centrocampo, insieme a Carlos Augusto e Davide Frattesi su tutti è stato uno dei “dodicesimi” più utilizzati della rosa nerazzurra.

Spesso determinante, sia a partita in corso come nel derby d’esordio in cui ha servito un assist prezioso a De Vrij, che dal primo minuto come nell’occasione del gol contro il Torino, Zalewski si era fatto voler bene dai tifosi nerazzurri.

Il riscatto fissato a 6,5 mln sembrava quasi una formalità, d’altronde l’ex Roma è un classe 2002 e rientra perfettamente nel pieno di ringiovanimento di Oaktree, e il costo basso del cartellino non è assolutamente un ostacolo insormontabile, ma secondo quanto riportato da FcInterNews la situazione è in stand-by: entro il 18 giugno è attesa la risposta definitiva dei nerazzurri: molto importante sarà la decisione del nuovo tecnico Cristian Chivu.

I commenti social sulla notizia non sono mancati, e vanno tutti in un’unica direzione: attacco diretto alla società e la voglia di tutti di veder continuare l’avventura di Zalewski all’Inter.

