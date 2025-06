Juric, che sgambetto al Milan: scippato il primo obiettivo dei rossoneri

Il nuovo allenatore dell’Atalanta ha scelto il suo primo rinforzo, potrebbe così scipparlo ai rossoneri che lo avevano già puntato da tempo: di chi si tratta

Il mercato non è ancora entrato nel vivo, come è normale che sia ad inizio giugno. Con la sessione extra aperta per il Mondiale per Club, anche le società che non partecipano ne stanno approfittando per i primi rinforzi. Tutto, ovviamente, parte con la figura dell’allenatore e nella giornata di oggi l’Atalanta ha presentato Ivan Juric.

Dopo l’esperienza al Torino e i disastri fatti con la Roma e in Premier League, il tecnico è tornato in Italia per seguire le orme del suo maestro Gasperini. Raccogliere la sua eredità sarà complicatissimo, specialmente in caso di addii illustri. Il ciclo per qualcuno potrebbe essere finito, ma la società dovrà operare bene sul mercato per non disperdere quanto fatto in questi anni.

Juric punta a Ricci: il primo colpo se parte Ederson

Il primo nome inserito nel taccuino di Juric e della dirigenza atalantina è quello di Samuele Ricci. Già allenato ai tempi del Torino, il centrocampista è molto ricercato sul mercato, tanto che anche il Milan ha messo da tempo gli occhi su di lui. Dopo l’addio di Reijnders è stato uno dei primi profili che i rossoneri hanno valutato come acquisto in estate.

L’Atalanta, però, dalla sua, avrà da reinvestire l’eventuale incasso di una cessione di Ederson. Se il centrocampista andasse realmente in Arabia Saudita, si libererebbe uno slot cruciale da rimpiazzare immediatamente. E poi c’è la Champions League: la Dea la disputerà grazie al terzo posto conquistato nello scorso campionato, mentre il Milan si ritroverà senza coppe europee.

Ricci potrebbe voler andare incontro a un salto di qualità importante, con una competizione europea da giocare, ma il fascino del Milan resta alto. Sarà una battaglia legata anche all’ingaggio che verrà offerto al giocatore e il progetto che lo attirerà maggiormente.

In questo senso anche la figura di Massimiliano Allegri potrà ricoprire un ruolo determinante. Il tecnico toscano sa come si vince e avrà validissimi motivi per convincere Ricci a scegliere il Milan come grande step in avanti della sua carriera. L’estate del giovane azzurro sarà bollente e i prossimi mesi determinanti per conoscere la sua scelta in un possibile derby di mercato italiano.