Manchester City, 110 milioni per due talenti: beffate Milan ed Atalanta

I Citizens di Pep Guardiola hanno già speso più di 100 milioni sul mercato: beffate due italiane, il Milan e l’Atalanta

Una stagione senza vincere Premier League o Champions League può essere definita senza dubbio fallimentare se ti chiami Manchester City. Pep Guardiola ha affrontato la sua stagione più difficile da quando allena i Citizens, forse la più complessa da quando è tecnico. Ha addirittura rischiato di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, agganciata poi con un finale di stagione decisamente positivo.

In vista della prossima stagione, però, le idee sono chiarissime. Il City vuole tornare a primeggiare e vincere in Inghilterra ed in Europa e per questo non vuole badare a spese. Già nel mercato di gennaio abbiamo assistito ad una sessione imponente con oltre 200 milioni spesi, ad iniziare dal talento Marmoush, per il quale sono stati versati 75 milioni all’Eintracht Francoforte.

Ben 60, invece, i milioni al Porto per Nico Gonzalez, 40 al Lens per Abdukodir Khusanov ed infine 37 al Palmeiras per Vitor Reis, per un totale di 218 milioni.

City, già preso Reijnders: 70 milioni al Milan

Ovviamente è stato solo l’antipasto, perché i Citizens sono pronti anche ad un’estate a dir poco stellare. E come spesso accade i dirigenti del club non si tirano certo indietro di fronte a poderosi investimenti. Guardiola ha posato il suo mirino sull’Italia ed ha rinforzato la sua mediana con Reijnders.

Salutato De Bruyne a parametro zero, diretto verso Napoli, il manager spagnolo ha accolto l’olandese Tijjani Reijnders, acquistato dal Milan per circa 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus che sono peraltro raggiungibili in modo facile. Di fatto ha acquistato dai rossoneri una delle stelle della squadra, il calciatore più rappresentativo almeno per la zona nevralgica.

Per rinforzare la difesa dal Wolverhampton è arrivato Rayan Ait-Nouri ma il vero colpo è sulla trequarti, con un’altra beffa rifilata ad un’italiana. Ci riferiamo all’Atalanta che dopo nove anni ha perso la sua giuda tecnica, Gian piero Gasperini ed ha affidato un nuovo progetto ad Ivan Juric, uno degli “allievi” del Gasp dal punto di vista tecnico.

Guardiola senza freni: che beffa per l’Atalanta

Ebbene, il calciatore in questione è Rayan Cherki, stellina classe 2003 del Lione. Il calciatore nelle scorse settimane era finito nel mirino della Dea, da sempre molto attenta ai giovani talenti ed alla ricerca di calciatori anche di esperienza per poter disputare la Champions League.

Il francese, però, resterà un sogno per gli orobici. Il City ha infatti chiuso l’accordo con il Lione per circa 40 milioni di euro bonus inclusi. Le visite domani mattina, in tempo per poi poterlo tesserare e portarlo al mondiale per Club che si svolgerà negli Stati Uniti.