Inter, arriva il nuovo titolare della difesa: colpo da 20 milioni

I nerazzurri vogliono chiudere per un nuovo colpo in difesa, che possa rinforzare la squadra e svecchiare la rosa in vista della prossima stagione: affare da 20 milioni

Con l’imminente Mondiale per Club in arrivo, l’Inter continua a lavorare per i rinforzi. Dopo l’arrivo di Luis Henrique e di Sucic, i nerazzurri stanno studiando un altro rinforzo per la difesa. Il reparto arretrato è quello che necessita i maggiori interventi, insieme all’attacco, per via della carta d’identità di Acerbi e De Vrij, le prestazioni non sempre convincenti di Bisseck e un Pavard sparito dai radar.

In stagione, persino l’esperto Darmian o Carlos Augusto hanno fatto da braccetti di difesa, spingendo quindi la società a rinforzare la rosa per Chivu. Gli arrivi di Henrique e Sucic hanno sistemato gli altri due reparti della rosa interista, che andrà obbligatoriamente sistemata anche in difesa. Da qui l’interesse nei confronti di un nome giovane, come dimostra questo mercato young di Piero Ausilio.

Inter, occhi su Mosquera: le difficoltà nell’affare

Il nome puntato dall’Inter è quello di Cristhian Mosquera del Valencia. Classe 2004, ha collezionato 41 presenze con la squadra spagnola quest’anno, realizzando anche un gol. Un nome che, nonostante i 21 anni da compiere a fine giugno, ha già acquisito parecchia esperienza in un campionato importante come la Liga.

Cresciuto proprio nelle giovanili del Valencia, il suo nome è attenzionato anche dal Lipsia e il cartellino ha un valore che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. La trattativa non è affatto complessa, nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2026. Mosquera, infatti, preferisce giocare in una società meno vincente, ma che gli garantista un posto sicuro da titolare.

Nell’Inter, chiaramente, questo non sarebbe così da subito. Il posto bisognerà guadagnarselo e la Serie A è un campionato difficile per i difensori. Ecco perché a oggi, l’ipotesi Lipsia sembra quella più accreditata. A favorire l’Inter ci sarebbe, però, la partecipazione in Champions League, dopo 2 finali in 3 anni. I tedeschi, invece, si ritroveranno fuori dalle coppe europee il prossimo anno.

Lotta serrata dunque, con il classe 2004 che dovrà valutare bene le proposte e i progetti. Non si esclude neanche una sorprendente permanenza al Valencia, con gli spagnoli che lavoreranno al suo prolungamento contrattuale. La palla passa ai dirigenti dell’Inter, che lavoreranno sull’operazione da sbloccare nelle prossime settimane.