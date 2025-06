L’Inter passa nelle mani di un’altra banca: debito pesante, Oaktree non ha potuto evitarlo

La situazione economica dell’Inter continua a non essere delle migliori ed Oaktree è costretta ad una decisione drastica per il futuro del club nerazzurro

La prima stagione della nuova Inter targata Oaktree sembrava poter essere una di quelle annate memorabili, ma il finale di stagione drammatico ha mandato tutto in fumo. Dall’illusione del Triplete alla realtà degli “zero titoli” sancita dal pesante 5-0 in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, con conseguente addio di Simone Inzaghi, il tutto in poco più di un mese. Se per i tifosi la stagione è stata deludente, soprattutto per le premesse, lo stesso non si può dire dal lato societario.

Sono quasi 200 infatti i milioni incassati dal club nerazzurro per l’epico cammino in Champions League che ha visto gli uomini di Inzaghi arrivare fino alla finale di Monaco, e il secondo posto in campionato ha comunque portato diversi milioni nelle casse del club, oltre i 50 della partecipazione alla prossima Champions League.

Nonostante questi ottimi risultati ottenuti a livello economico, la situazione debitoria dell’Inter continua a non essere delle migliori, costringendo Oaktree ad una soluzione drastica.

Debito Inter, Oaktree si affida ad un’altra banca

Poco più di un anno dopo aver preso il controllo del club, il fondo americano Oaktree Capital Management si guarda già avanti: per rifinanziare il bond da circa 400 milioni in scadenza nel 2027, ha deciso di affidarsi all’esperienza di Bank of America.

Secondo Il Sole 24 Ore, Oaktree ha incaricato Bank of America di valutare tutte le strade possibili: dal collocamento privato all’intervento di fondi di private debt, fino all’ipotesi di emettere una nuova obbligazione. L’obiettivo è duplice: evitare la maxi cedola finale dovuta entro il 9 febbraio 2027 (stimata attorno ai 391 mln di euro) e, allo stesso tempo, spuntare condizioni di finanziamento più vantaggiose rispetto al bond attuale.

Bank of America non è nuova a operazioni di questo tipo. In passato ha già curato il rifinanziamento dei cugini del Milan gestendo la cessione del club a RedBird, ed ha inoltre supportato il Real Madrid nei lavori allo stadio Bernabéu. Non è nuova ad operazioni di questo calibro nell’ambito del settore calcistico, e Oaktree sembra voler puntare proprio su quel know‑how specifico per mettere ordine nei conti nerazzurri, dopo aver ereditato una situazione disastrosa dell’Inter di Suning.