Napoli, ecco il bomber da 80 mln di euro: sarà a disposizione di Conte per il ritiro

Antonio Conte potrebbe avere il suo nuovo bomber a Napoli già nei prossimi giorni, pronto per partire in ritiro con il club partenopeo

Se riportare lo Scudetto a Napoli dopo tanti anni è stata l’impresa storica di Spalletti, che ha vinto il campionato con il Napoli due anni prima del “bis” firmato Antonio Conte, il tecnico leccese davanti a lui avrà un compito ancora più arduo, che non è mai successo nella storia del Napoli: vincerlo per due volte di fila. Dare continuità di vittorie al club partenopeo potrebbe essere un’impresa che lancerebbe di diritto il nome di Antonio Conte nella leggenda.

Per farlo, l’ex tecnico di Juventus e Inter tra le altre ha chiesto un grande sforzo al presidente De Laurentiis sul mercato, che lo ha convinto con il suo progetto e una campagna acquisti da oltre 150 milioni di euro. Il primo acquisto, come confermato nelle ultime ore da Fabrizio Romano, sarà Kevin De Bruyne, che ha da poco sciolto le ultime riserve sul contratto ed è atteso a giorni per la firma del contratto. Ma un altro top player sarà presto a Castelvolturno.

Napoli, e se il grande acquisto di mercato fosse proprio lui?

Una delle prime richieste che Antonio Conte sottoporrà al presidente è l’acquisto di un vice-Lukaku: Simeone non ha convinto nell’ultima stagione, e Raspadori si è dimostrato molto a suo agio alle spalle dell’attaccante belga piuttosto che come suo sostituto. I nomi in lizza sono tanti: da Lucca a Jonathan David, passando addirittura per il sogno Gyokeres, che però ha un prezzo che si aggira attorno ai 100 milioni. Ma se il nuovo grande attaccante del Napoli sarà proprio Victor Osimhen?

Di ritorno dal prestito con il Galatasaray in cui ha segnato oltre 20 gol in stagione, l’attaccante nigeriano non sarà riscattato dal club turco che non può permettersi il suo ingaggio, ed ha già rifiutato i petrodollari degli arabi dell’Al-Hilal, facendo sapere di voler continuare a giocare in Europa. Le offerte però latitano: il Napoli non scende dai 75 milioni della clausola e il nigeriano ha un contratto da 12 milioni a stagione, che rende più difficili le trattative.

Conte costruisce la sua idea di calcio attorno a un tipo ben preciso di punta: fisicità, pressione continua, attacco della profondità e abilità nel portare via spazi ai centrali avversari. Osimhen incarna perfettamente questo ritratto. Alto, potente, rapido negli strappi e abile nei movimenti senza palla, il nigeriano è un autentico spaccadifese, capace di creare spazi per i compagni.