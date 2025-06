Barcellona, “svendita” per tre calciatori: occasioni a prezzo di saldo per le italiane

Pronta la svendita per il club spagnolo: tre big vicini all’addio le richieste basse trasformano i calciatori in affari a prezzi di saldo

Il Barcellona Campione di Spagna ha chiuso la stagione con la delusione più grande derivante dalla Champions League. L’eliminazione nella semifinale della manifestazione per mano dell’Inter, arrivata in modo rocambolesco nei tempi supplementari dopo il gol incassato nei minuti finali, brucia ancora.

L’obiettivo è ora rilanciare: i vista della prossima stagione si punta al Triplete ma anche e soprattutto ad arrivare in fondo alla competizione europea. Ed è per questo che in casa culé già si progetta il futuro. La base di partenza è più che ottima, complice la nuova nidiata di talenti emersa fragorosa, da Lamine Yamal fino a Pedri tanto per citarne alcuni.

Si punterà, però, a rinforzare ugualmente la rosa blaugrana per contrastare il Real Madrid de nuovo corso targato Xabi Alonso. Complice i paletti del fair play finanziario il Barcellona si rinforzerà costruendo un tesoretto attorno alle cessioni di quegli elementi non più utili alla rosa.

Barcellona, in tre sul mercato: dalla difesa all’attacco chi sono le grandi occasioni

Tre gli elementi in primis che potrebbero lasciare la società spagnola. In difesa Andreas Christensen, difensore che in passato è stato accostato ai club italiani. Si tratta di un difensore centrale forte fisicamente e dalla grande esperienza internazionale che potrebbe fare comodo a chi è alla ricerca di un centrale.

L’Al Nassr lo corteggia ed è pronto ad offrire ben 20 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra davvero ragguardevole che spingerebbe i blaugrana a cedere il centrale. Dal centro alla fascia, un altro nome in partenza è Gerard Martín, terzino sinistro all’occorrenza in grado di giocare anche come difensore centrale.

Il laterale è finito nel mirino del Bournemouth pronto a sborsare 12 milioni di euro ma un calciatore polivalente e con tali caratteristiche può finire nel mirino del Milan, deciso a cedere Theo Hernandez, ma anche alla Roma oppure alla Juve. Infine c’è uno dei calciatori più talentuosi che però non ha rispettato le attese nel corso degli anni.

Si tratta di Ansu Fati, finito nel mirino del Monaco. L’offerta del club monegasco è relativa ad un prestito oneroso con riscatto fissato a 12 milioni di euro, una proposta allettante che il Barcellona vede di buon occhio considerato come l’esterno offensivo non rientri nei piani di Flick.

Anche in questo caso stiamo parlando di un calciatore talentuoso che nel corso degli anni si è perso un po’ per strada. Se dovesse trovare l’ambiente giusto, potrebbe tornare a brillare essendo un esterno forte, dotato anche di grande corsa.