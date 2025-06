Inter, per Chivu subito un colpo da 90: strappato ad un’altra big

Marotta ed Ausilio sono scatenati sul mercato: dopo i primi due acquisti già utilizzabili al Mondiale, ecco il colpo da 90

L’Inter è in volo, destinazione Stati Uniti. La lunghissima e logorante stagione per i nerazzurri non è finita certo con la finale di Champions League. C’è ancora il Mondiale per Club da disputare e da onorare, preferibilmente provando a disputare una buona competizione ed arrivare il più in fondo possibile.

I nerazzurri, così mitigherebbero la delusione per il finale di stagione, con scudetto e Champions League sfuggite dalle mani proprio sul più bello, trasformando l’annata da potenzialmente stellare ad estremamente deludente. L’addio di Simone Inzaghi ha creato anche uno shock in casa nerazzurra, con la dirigenza spiazzata dalla volontà del tecnico di abbandonare l’Inter dopo il finale di stagione.

E così Marotta ed Ausilio si sono riorganizzati ed hanno puntato su un calciatore che conosce benissimo l’ambiente Inter per averlo vissuto sia da calciatore che come allenatore delle giovanili: quel Cristian Chivu abile a salvare il Parma nel corso dell’ultimo campionato.

Inter, altro colpo dopo Luis Henrique e Sucic

Scelto il tecnico, però, la dirigenza non vuole ripetere lo stesso errore commesso con Inzaghi. Servono rinforzi, anche in tempi rapidi e la squadra mercato dell’Inter si sta muovendo anche con velocità. I nerazzurri, in vista del Mondiale per Club, hanno già ingaggiato Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia e Sucic dalla Dinamo Zagabria.

Due rinforzi per le corsie esterne ed il centrocampo con un esborso economico di non poco conto. Ecco, un segnale evidente di come la strategia sia decisamente cambiata. Non solo i parametri zero, ma anche calciatori giovani sui quali puntare sperando di poter generare anche plusvalenze in futuro.

Due i colpi, dicevamo, che potranno essere utilizzati anche nel Mondiale per Club ma di certo l’Inter non vuole fermarsi qui. Servono colpi imponenti anche in difesa, un reparto decisamente da svecchiare, ed in attacco, lì dove i soli Thuram e Lautaro Martinez sono certi di essere confermati.

Marotta brucia una rivale: arriva lui

Proprio per questo, prima della partenza al gran completo in vista degli Stati Uniti, Marotta, Ausilio e Baccin si son ritrovati a Palazzo Parigi per mettere a punto le ultime trattative di mercato. E poco prima delle 21 si sono ritrovati nell’Hotel milanese raggiunti da Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma.

Il motivo della chiacchierata? Naturalmente il mercato, con ben tre calciatori al centro delle discussioni. In primis Bonny, il centravanti che è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri. Sul calciatore c’è anche il Napoli ecco perché l’Inter ha voluto affrettare i tempi per provare a chiudere ed anticipare la concorrenza.

L’arrivo di Chivu ha solo confermato il pensiero dell’Inter sul calciatore con i nerazzurri ora in pole anche perché hanno chiave che può far saltare il banco, Pio Esposito, profilo molto gradito ai Ducali sul quale, però, i nerazzurri non vogliono perdere il controllo del tutto.

Occhio, poi, alla questione Leoni: il difensore è nel mirino del club meneghino da almeno un anno ma ora la sua valutazione si è impennata, addirittura triplicata e l’Inter al momento non vuole investire per la difesa.