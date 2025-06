De Bruyne al Napoli, hype alle stelle anche al Fantacalcio: il ruolo per Classic e Mantra

Il centrocampista belga è approdato in Italia e vestirà la maglia azzurra. Cresce l’hype per le aste al Fantacalcio: quale sarà il suo ruolo al Classic e al Mantra

É il giorno di Kevin De Bruyne. Uno dei migliori centrocampisti nella storia della Premier League sta per firmare il suo contratto con il Napoli, che lo legherà all’Italia almeno per 2 anni. Il belga è atterrato a Fiumicino alle 9.05 e intorno alle 10.30 ha iniziato le visite mediche di rito. Dopo poco meno di 4 ore ha lasciato Villa Stuart, per incontrare Aurelio De Laurentiis.

Un colpo da videogioco o da Fantacalcio. Proprio nel fantasy game più amato in Italia, si potrà finalmente acquistare Kevin De Bruyne non solo per la modalità Euroleghe. Il 33enne sarà a disposizione di Antonio Conte e andrà a rinforzare un reparto già ricco di talenti di altissimo livello come McTominay, Lobotka e Anguissa.

De Bruyne al Fantacalcio, ruolo e prime indicazioni sul costo

Siamo già pronti ad assistere ad aste folli per Kevin De Bruyne. Scene di isterismi collettivi per accaparrarsi il centrocampista belga, proprio come successe con Cristiano Ronaldo qualche anno fa. Specialmente a Napoli il suo costo lieviterà notevolmente, ma a giugno è prematuro fare pronostici sulle cifre. Quello che consigliamo noi, è di non superare il 12% o 13% del vostro budget, anche se si tratta del fuoriclasse ex City.

Per il ruolo pochissimi dubbi sul Classic, sarà ovviamente listato Centrocampista. Un pochettino di dibattito si apre invece per il Mantra. Fino allo scorso anno, per Euroleghe, De Bruyne era listato C e T. Anche dopo il suo passaggio al Napoli potrebbe mantenere questo ruolo, ma non sono mancati dubbi legati al suo impiego anche solo come trequartista.

Da lì, l’ipotesi di renderlo solamente una T. Meno probabile che possa diventare una W, ancora meno quelle di vederlo come M. Ogni comunicazione ufficiale, però, verrà presa nei prossimi mesi da parte della redazione di Fantacalcio. Ad oggi, ci sentiamo di proseguire con la linea delle scorse stagioni, quindi quella del doppio ruolo.

Tutti pronti, quindi, per investire parte del proprio budget verso un fuoriclasse assoluto, che sposterà gli equilibri nel Napoli, della Serie A e, ovviamente, anche del Fantacalcio. Non resta che attendere poche settimane, per dare inizio alle prime aste e godersi lo spettacolo.