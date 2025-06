Inzaghi saccheggia l’Inter: due titolari pronti a raggiungerlo, c’è l’offerta

La società nerazzurra ha dato vita al nuovo corso targato Chivu: tra i big della rosa può andare Calhanoglu, individuato già il sostituto

Definirla rifondazione è forse eccessivo ma di sicuro si può sostenere come l’aria di cambiamento sarà palpabile alla Pinetina. Simone Inzaghi ha lasciato dopo un quadriennio ed una stagione completamente da dimenticare se ci limitiamo ai risultati.

La Coppa Italia sfumata in semifinale, lo scudetto all’ultima giornata e la finale di Champions League persa malamente contro il PSG: insomma, un Triplete al contrario per i nerazzurri. Una delusione fortissima che forse ha spinto il tecnico ad accelerare il processo di addio e sposare la causa dell’Al Hilal e soprattutto l’ingaggio da nababbo.

E Simone Inzaghi per rinforzare la sua squadra in vista della prossima stagione, guarda proprio in casa nerazzurra, con due suoi fedelissimi individuati per rinforzare l’Al Hilal. Due campioni che hanno formato parte della spina dorsale dell’Inter delle ultime stagioni: ci riferiamo a Francesco Acerbi, pilastro della sua retroguardia, ed Hakan Calhanoglu.

Chivu per un nuovo progetto Inter: al Mondiale anche due talenti

A Milano l’arrivo di Cristian Chivu da un lato può essere letto nel solco della continuità ma dall’altro anche come l’inizio di un nuovo progetto votato non più ai parametri zero magari datati ma allo svecchiamento progressivo della rosa con calciatori giovani sui quali puntare.

Il nuovo allenatore sfrutterà la vetrina del Mondiale per Club anche per testare alcuni gioielli della rosa nerazzurra che si sono imposti nell’ultima stagione in altri club, a partire dai fratelli Esposito, Sebastiano e Pio.

Sul mercato, invece, Marotta ed Ausilio lavorano alacremente. Prima della partenza per gli Stati Uniti chiusi i primi due colpi estivi: Luis Henrique a rinforzare le fasce, un colpo che avrebbe voluto Inzaghi, e Sucic. Ma non è certo finita qui. L’attacco è completamente da rivoluzionare dopo gli addii di Correa ed Arnautovic e saranno ascoltate anche offerte per alcuni big della rosa nerazzurra.

Calhanoglu via, c’è il nome del sostituto: lo prendono da una big di A

Chi può partire è certamente Hakan Calhanoglu. Il regista turco è senza dubbio uno dei top player della rosa nerazzurra ma è anche ambito dalle big di mezza Europa pronte a strapparlo ai meneghini a suon di milioni ma non solo. Il calciatore ha un contratto fino a giugno 2027 con l’Inter a 6,5 milioni l’anno ma sarebbe tentato da un’offerta arrivatagli dall’Arabia Saudita molto allettante, con Inzaghi in pressing.

Cifre pazzesche per un’offerta davanti alla quale non ha rifiutato. Sarebbe, anzi, tentato dalla proposta tanto da vagliarla attentamente prima di una decisione finale. E l’Inter ha già individuato il sostituto. Si tratta di Nicolò Rovella, regista classe 2001 in forza alla Lazio che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Al momento, però, non è partita nessuna trattativa anche perché per Lotito e Sarri il giovane calciatore è considerato incedibile. Vedremo se nelle prossime settimane si riuscirà a scalfire il muro biancoceleste oppure se Marotta ed Ausilio saranno giocoforza costretti a virare su un altro obiettivo, come quel Bernabé di stanza a Parma che Chivu conosce benissimo per averlo allenato nell’ultima parte di stagione.