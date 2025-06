Juve negli Usa per il Mondiale ma scoppia la bufera: Tudor spiazzato

Prima grana per Igor Tudor negli Stati Uniti impegnato nel Mondiale per Club: scoppia la bufera con un calciatore, sviluppo inatteso

Una stagione che non finisce più. Terminato il campionato e finite le coppe europee, è ora tempo del Mondiale per club, la nuova super competizione inventata dal presidente della Fifa Gianni Infantino. E così 32 squadre da tutto il mondo si sfideranno in un maxi torneo che prenderà il via il 14 giugno e durerà circa un mese.

Gli Stati Uniti ospiteranno le 63 gare in programma divise tra 12 stadi, con la finale prevista al MetLife Stadium, New York New Jersey. A rappresentare l’Italia ci sono l’Inter e la Juventus: entrambe le formazioni, in modo differente, puntano a vivere la competizione come una forma di riscatto.

I nerazzurri devono cancellare il finale di stagione chiuso con nessun titolo ed un pugno di mosche in mano, i bianconeri devono dimenticare in fretta l’intera stagione, con tanto di cambio di guida tecnica a metà stagione. Insomma, entrambe hanno motivazioni extra per disputare un torneo da protagoniste.

Juve, il caos interno non si può nascondere: c’entra Gatti

La Juve, peraltro, è alla prima manifestazione ufficiale dopo la rivoluzione voluta da John Elkann: addio a Giuntoli, approdo in bianconero di Comolli e conferma con tanto di rinnovo per Igor Tudor dopo i “no” ricevuti da Antonio Conte in primis e Gian Piero Gasperini. La squadra bianconera è ancora un cantiere aperto e lo sarà probabilmente per molte settimane ancora.

Sono diversi i casi che dovranno essere risolti dalla dirigenza alla Continassa, tra cessioni in grado di finanziare il mercato ed ovviamente nuovi arrivi che possano completare la rosa. Ci sono però da risolvere anche “casi” interni. Uno dei casi più intricati che ormai si protrae da diverse settimane è quello legato a Federico Gatti.

Il difensore ha un contratto fino a giugno 2028 e, quindi, necessità di chiudere al più presto per il rinnovo non ve ne sono. Ciò nonostante, da un lato il club vorrebbe blindare il centrale dopo le ultime stagioni mentre il centrale vorrebbe che gli venisse riconosciuto lo status di leader.

Gatti appetito sul mercato: un club ha incontrato gli agenti

Al momento, però, la situazione è ingarbugliata più del traffico all’ora di punta. Il cambio di interlocutore in casa bianconera non ha certo accelerato il processo decisionale, anzi. E così il difensore aspetta ma nel frattempo cresce il malumore. Dall’altro lato i primi club iniziano ad informarsi sul calciatore ed a sondare il terreno.

L’entourage ha già incassato il gradimento dell’Aston Villa in Premier League ma c’è una concorrente ancora più pericolosa ed agguerrita del club di Birmingham. Ci riferiamo al Napoli di Giovanni Manna, con il ds che conosce alla perfezione sia il calciatore che l’uomo e lo considera perfetto per rinforzare il reparto arretrato.

Il Napoli, come spiega Sky Sport, avrebbe anche incontrato gli agenti del calciatore e non è un mistero che sia alla ricerca di un centrale affidabile. Una pista da seguire con grande attenzione anche per possibili sviluppi imprevedibili. Di certo c’è che il calciatore, reduce dalla frattura del perone, si appresta a mettersi a disposizione di Igor Tudor che attende di capire quale possa essere il contributo del difensore per la squadra.