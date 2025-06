40 mln e cessione immediata, l’Inter perde l’eroe della Seconda Stella: è stato il migliore di tutti

Cessione importantissima in casa Inter che potrebbe perdere a brevissimo uno degli eroi della Seconda Stella. Prezzo intorno ai 40 milioni di euro

Archiviate le delusioni dell’ultimo mese, in casa Inter è partita una vera e propria rivoluzione “green”, che vede nell’investimento sui giovani e nel risanamento economico del club il business core della nuova proprietà Oaktree. Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità sul pagamento anticipato del bond di 400 milioni di euro da parte del club nerazzurro, che estinguerà il debito grazie ad un nuovo finanziamento ottenuto da Bank of America, con tassi di interesse molto più vantaggiosi rispetto al bond appena pagato.

Nonostante le delusioni a livello sportivo, dal punto di vista economico la stagione è stata più che soddisfacente: secondo posto in campionato e introiti della Champions raggiunti, e soprattutto il raggiungimento della finale di Champions League, con la competizione europea che ha portato oltre 200 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro. Nella rosa che ha permesso di centrare questo traguardo però, ci sarà qualche stravolgimento.

Il tecnico Simone Inzaghi è già andato via, sostituito dall’ex Triplete Cristian Chivu, così come i due attaccanti Arnautovic e Correa, che saranno sostituiti nel Mondiale per Club dai due fratelli Esposito, entrambi rientranti dai prestiti con Empoli e Spezia. Sucic e Luis Henrique sono i primi due veri acquisti dell’Inter, ma le novità non sono ancora finite.

Inter, Calhanoglu verso la cessione? Ritorno a casa per il turco

Non è una novità che il Galatasaray sia sulle tracce di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, che quest’anno ha compiuto 31 anni e nell’anno della Seconda Stella ha vinto il premio di miglior centrocampista della stagione, non è più un ragazzino, e secondo le ultime indiscrezioni non disdegnerebbe un ritorno a casa.

Per l’Inter questa sessione di mercato con ogni probabilità potrebbe essere l’ultima in cui può seriamente monetizzare con il turco, arrivato 4 anni fa a parametro zero dai rivali del Milan.

Una cessione che a livello economico sarebbe considerata 100% plusvalenza, come fu per Onana al Manchester United due anni fa. C’è ancora distanza tra la richiesta dell’Inter e l’offerta del Galatasaray, ma non è incolmabile: l’Inter vuole incassare intorno ai 40 milioni di euro, mentre il Galatasaray non vorrebbe andare oltre i 30. Una distanza di 10 milioni che se ci dovesse essere volontà di venirsi incontro da entrambe le parti non è impossibile da colmare.