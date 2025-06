Juventus, una pista argentina per l’attacco: è un bomber da doppia cifra

I bianconeri sono impegnati nel Mondiale per club ma la dirigenza punta a rinforzare la squadra a disposizione di Tudor: nel mirino un bomber argentino

La Juventus è attualmente negli Stati Uniti, impegnata nel Mondiale per club, ma non è solo il calcio giocato ad occupare i pensieri della dirigenza bianconera. Dopo un’estate turbolenta e una rivoluzione che ha visto l’arrivo di Damien Comolli come direttore sportivo, il club torinese sta cercando di ridefinire il proprio futuro, con l’intenzione di tornare ai vertici.

La notizia più recente riguarda il rinnovo del contratto di Igor Tudor fino al 2027, con opzione per il 2028, segno che la fiducia nell’allenatore è solida e duratura. Comolli, subentrato a Giuntoli, ha subito preso in mano le redini del mercato, in linea con la rivoluzione voluta dal presidente John Elkann.

Non si tratta di abbattere tutto e ricominciare da zero, ma di operare mirate modifiche per rinfrescare la squadra e renderla più competitiva, puntando su singoli tasselli che alzino il livello.

Vlahovic, un futuro incerto: un fattore può essere determinante

Un capitolo ancora aperto in casa Juventus è quello riguardante Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, il cui futuro a Torino è sempre più in discussione, rimane uno degli enigmi più complessi. Nonostante il tecnico Tudor sia un suo grande estimatore, l’impressione è che per Vlahovic la permanenza alla Juventus sia ormai difficile.

Il motivo principale risiede nell’impegno economico che il club dovrebbe sostenere: con un ingaggio che sfiora i 12 milioni di euro, la situazione appare insostenibile. Le prestazioni, purtroppo, non hanno mai convinto del tutto, e l’attaccante sembra ormai ai margini del progetto sportivo.

La Juventus dovrà affrontare un confronto diretto con Comolli per decidere come procedere. Poi sarà il turno dell’entourage di Vlahovic, che dovrà trovare una sistemazione. Probabile che il giocatore dovrà accettare un contratto meno remunerativo, vista la sua attuale posizione. Ma non è finita qui, perché anche sul fronte delle uscite, la Juventus sta preparando altre mosse importanti.

Milik e Kolo Muani: due situazioni differenti

Un altro nodo cruciale riguarda Arkadiusz Milik, il quale ha trascorso più tempo in infermeria che in campo durante la scorsa stagione. Nonostante un rinnovo recente, le strade della Juventus e dell’attaccante polacco potrebbero separarsi presto.

La volontà del club sembra essere quella di cedere il giocatore, soprattutto considerando che l’attacco necessita di nuovi innesti. Inoltre, Kolo Muani, altro profilo interessante, continua a rimanere sotto osservazione.

Il direttore sportivo Comolli ha fatto sapere che la Juventus ha in programma di trattare con il PSG per estendere di un altro anno il prestito, ma anche su questa situazione non mancano dubbi. In sostanza, se da una parte la Juventus sta preparando il terreno per nuovi acquisti, dall’altra non è disposta a fare regali e vuole ottenere il massimo dalle operazioni in uscita.

Un argentino per l’attacco: l’attenzione su Santiago Castro

Per quanto riguarda gli acquisti, la Juventus non ha intenzione di restare a guardare. Nonostante alcuni obiettivi sembrino ormai sfumati, come Victor Osimhen, il club bianconero continua a monitorare il mercato, cercando di inserire qualche colpo mirato. Tra i nomi che circolano, uno spicca particolarmente: Santiago Castro del Bologna.

L’attaccante argentino ha attirato l’attenzione di più di un top club grazie alla sua stagione spettacolare: 10 gol e 8 assist in 46 partite, oltre a una leadership che ha permesso al Bologna di vincere la Coppa Italia. La sua crescita e la sua capacità di essere decisivo in campo non sono passate inosservate.

Ma, al momento, la Juventus non sembra intenzionata a fare un’offerta immediata. Si preferisce monitorare la situazione e capire come si evolverà il mercato, soprattutto una volta definite le operazioni in uscita. Il Bologna, dal canto suo, non vuole fare sconti, fissando il prezzo di Castro intorno ai 40 milioni di euro.

Tuttavia, l’inserimento di una contropartita potrebbe rendere l’operazione più accessibile, ma non è ancora il momento di affondare il colpo. La Juventus resta in attesa, pronta a muoversi solo quando sarà il momento giusto.

Rivoluzione Juventus: le mosse bianconere

La Juventus sta intraprendendo un cammino complesso ma necessario. Con una dirigenza rinnovata e una squadra da rinfrescare, il club è pronto a fare mosse decisive sul mercato. Tra le uscite più complicate, quella di Vlahovic rappresenta la sfida principale, mentre le operazioni in entrata potrebbero rivelarsi decisive per il futuro del club.

In particolare, la situazione di Santiago Castro merita attenzione, seppur con i giusti tempi. L’impressione è che la Juventus non voglia rischiare ma, allo stesso tempo, sia pronta ad agire al momento opportuno per tornare a lottare per i grandi traguardi.