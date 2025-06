La Juve beffa il Napoli: pronta a rubargli il sogno di mercato

La Juventus potrebbe soffiare a Inter e Napoli uno dei nomi più in voga di questa sessione estiva di calciomercato

Dopo una stagione in cui ha rischiato nuovamente di finire fuori dalla zona Champions League, centrata proprio all’ultima giornata, la Juventus si prepara ad una grande campagna acquisti per accontentare il tecnico Tudor, subentrato a stagione in corso al posto di Thiago Motta. Oltre all’ex tecnico del Bologna, a pagare pegno per la disastrosa stagione è stato anche il ds Giuntoli, il quale ha lasciato la Juve al termine della stagione.

Da Tonali a Osimhen, sono tantissimi i nomi accostati alla squadra bianconera per la prossima stagione. Juventus che ha appena annunciato il rinnovo del prestito di Kolo Muani per un altro mese, che quindi giocherà il Mondiale per club e sarà a disposizione di Tudor, e non è da escludere che anche lui possa restare per la prossima stagione. Ma ad accendere i sogni bianconeri è un altro attaccante, che è nel mirino anche di Napoli e Inter.

Juventus, è Jonathan David il sostituto di Vlahovic?

Il rapporto di Dusan Vlahovic con la Juventus non è mai stato idilliaco, con più bassi che alti nelle sue stagioni in bianconero. Arrivato dalla Fiorentina per oltre 70 milioni di euro, il centravanti serbo non ha mai convinto al 100% il pubblico, che da lui si aspettava molto di più. A pesare è anche il suo lauto ingaggio, vicino ai 12 milioni di euro a stagione, che rendono difficile anche la sua cessione, che puntualmente torna in auge ad ogni sessione di mercato.

Se la cessione dovesse concretizzarsi, i bianconeri potrebbero tuffarsi a capofitto su Jonathan David, in uscita a parametro zero dal Lille e nel mirino anche di Napoli e Inter. A frenare i due club italiani sono le richieste del suo entourage come bonus alla firma, ma se dovessero arrivare offerte dai 40 mln a salire per Vlahovic, i bianconeri non avrebbero problemi ad accontentare le richieste dei procuratori, e portare alla corte di Tudor l’attaccante classe 2000.

La girandola di attaccanti invece potrebbe prendere tutt’altro sentiero se il Napoli dovesse “rassegnarsi” all’idea di non cedere Osimhen in Serie A, ed aprire alla Juventus. A quel punto, i bianconeri potrebbero favorire il passaggio al Milan di Vlahovic, che Allegri vorrebbe con sé in questa nuova avventura, prendere Osimhen e abbandonare la pista Jonathan David, con il Napoli che a quel punto potrebbe piazzare l’affondo decisivo per l’attaccante del Lille.