Milan, che combini: salta il sostituto di Theo, un’altra beffa per Allegri

Theo Hernandez, si è bloccata la trattativa per il trasferimento all’Atletico ma è sempre al passo d’addio. Intanto i rossoneri vedono sfumare la pista per il suo sostituto

Un cantiere aperto, di quelli per cui i lavori procedono molto a rilento e che attirano i vecchietti in pensione curiosi di scoprirne l’avanzamento. Milanello è più o meno così in questi giorni, con la dirigenza che sta provando a capirci qualcosa della squadra che sarà nella prossima stagione.

La base di partenza è sicuramente buona: il ds Tare è dirigente abile e capace come dimostrato alla Lazio ed il tecnico Max Allegri non ha certo bisogno di presentazioni, anzi. Scudetti a iosa tra Milan e Juventus e l’esperienza di chi ne ha visti tanti. Insomma, uomini di calcio che conoscono a menadito la Serie A: un punto di vantaggio rispetto alla scorsa stagione.

Se i primi mattoni sono stati messi bene, in casa Milan è necessario costruire secondo tutti i crismi anche il resto della casa. Già, ma come si fa? Acquistando calciatori che siano funzionali al progetto, accontentando Allegri che pur essendo aziendalista, qualche nome l’ha indicato.

Milan, quale futuro per Maignan e Theo: problema Atletico per il terzino

In via Aldo Rossi sono coscienti di come vada rinforzato ogni reparto, dalla difesa all’attacco. Il tutto provando a capire cosa ne sarà dei giocatori chiave della rosa. Reijnders ha già fatto le valigie ed è volato a Manchester, sponda City lì dove c’è Guardiola che per i centrocampisti bravi e di talento ha una certa predilezione.

I bagagli aperti sul letto e pronti ad essere riempiti, però, ce l’hanno anche Musah – direzione Napoli – ma anche e soprattutto Maignan e Theo Hernandez, altre due colonne del Milan, tra i più rappresentativi. Il portiere aspetta notizie dal Chelsea, impegnato nelle prossime settimane al Mondiale per Club, mentre per Theo Hernandez la situazione si è complicata.

Sembrava fatta con l’Atletico Madrid dopo che i Colchoneros avevano alzato l’offerta dai 15 fino ai 20 milioni di euro. Poi, però, è tutto saltato, con la squadra di Simeone che a questo punto potrebbe anche defilarsi. Ciò non significa che Theo possa restare, anzi. Il Milan è pronto a cederlo ed aspetta solo l’offerta giusta per lasciarlo libero.

Rabbia Allegri, salta l’obiettivo per la fascia sinistra: va in Liga

Intanto, però, si è complicata anche la strada per il sostituto del terzino transalpino. Anzi, è quasi del tutto sfumata. Junior Firpo, terzino brasiliano in scadenza di contratto con il Leeds il 30 giugno, ha ormai raggiunto un accordo con il Betis Siviglia.

Il Milan, nelle scorse settimane, aveva monitorato il calciatore e la situazione considerato appetibile proprio per la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. Gli andalusi, però, hanno sfruttato questa fase di attesa dei rossoneri per inserirsi nella trattativa e chiudere con un’offerta importante, un triennale.

Si dovrà ripartire, quindi, punto e daccapo per i rossoneri che nell’attesa di cedere Theo, devono anche iniziare a trovare i rinforzi adeguati. E, ne siamo sicuri, Max Allegri non dev’essere completamente soddisfatto.