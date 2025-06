Milan, la solita Premier soffia un altro colpo: Allegri medita una mossa a sorpresa

Il club rossonero sta incontrando qualche difficoltà di troppo sul mercato: dalla Premier arriva una nuova beffa per Max Allegri

Un mercato in salita fin qui per il Milan. Il numero 0 alla casella degli acquisti è eloquente anche se in realtà il vero mercato ancora deve iniziare. mancano ancora oltre due settimane al 1° luglio, giorno ufficiale di apertura della sessione estiva. Le trattative, però, sono in essere, vanno avanti, si chiudono ma sfumano anche.

I rossoneri devono riscattare l’amarissima scorsa stagione, chiusa con la Supercoppa italiana in bacheca ma anche con la mancata qualificazione alle coppe europee. Ed i primi passi di Tare e della dirigenza non sono certo incoraggianti. La squadra si è già indebolita rispetto alla stagione appena terminata: già ceduto, infatti, Reijnders, uno dei calciatori più rappresentativi del Milan, un top player decisivo in più occasioni la scorsa annata.

Il Manchester City ha versato oltre 70 milioni di euro nelle casse rossonere sfruttando la mini sessione di giugno. E così in via Aldo Rossi si sono riempiti i forzieri ma nell’organico si è creata pure una voragine grande quanto la Fossa delle Marianne. Allegri ha infatti perso il suo play ed ora si aspetta rinforzi dal mercato.

Presto, infatti, potrebbe partire anche Musah in direzione Napoli: offerta da 25 milioni degli azzurri con tanto di ultimatum: nessun rialzo, prendere o lasciare.

Milan, Carnesecchi per la porta: ma c’è un grande problema

In uscita, però, ci sono anche altri due pilastri del Milan: Mike Maignan e Theo Hernandez. Il terzino è cercato dall’Atletico Madrid mentre il portiere è finito nel mirino del Chelsea. E proprio per quanto riguarda il portiere, Max Allegri aveva già trovato la contropartita giusta.

Si tratta di Marco Carnesecchi, portiere 24enne dell’Atalanta e molto stimato in casa Milan ma non solo. Ecco, è proprio quello il problema per il Milan. Sembra infatti che il giovane estremo difensore sia finito nel mirino del Manchester United alla ricerca di un nuovo numero uno dopo le incertezze di Onana nella scorsa stagione.

L’Atalanta lo valuta ben 40 milioni di euro e già in diverse occasioni gli emissari del club hanno visionato da vicino il portiere blindato a Bergamo da un contratto fino al 2028. Se lo United deciderà per l’affondo, beh, sarebbe l’ennesima beffa per il Milan che vedrebbe sfumare il primo obiettivo in caso di addio di Maignan.

E proprio questa situazione potrebbe spingere Allegri ad una decisione clamorosa: chiedere alla società di togliere dal mercato Maignan, magari convincendo le parti a rinnovare dopo il gelo sceso tra le parti per un rinnovo che non è stato siglato nonostante le diverse conversazioni sul tema.