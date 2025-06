Immobile tra Fiorentina e Milan, ipotesi davvero concreta? Chi è in vantaggio nell’affare

L’attaccante italiano potrebbe davvero tornare in Serie A? Quante sono le chance di rivederlo nel nostro campionato, con due squadre di livello interessate

Un’ipotesi a sorpresa, che ha scaldato il cuore di tifosi più legati alla nostalgia. Ciro Immobile potrebbe davvero ritornare in Serie A. Proprio come i rumors che hanno coinvolto Lorenzo Insigne, anche l’altro ex Pescara avrebbe aperto a un rientro in Italia. A distanza di un solo anno dal suo passaggio al Besiktas, dove ha realizzato 19 gol in 41 presenze, può essere l’ora di rifarsi vedere nel nostro campionato.

A 35 anni le condizioni fisiche di Immobile sono sicuramente lontano dal prime di un tempo, ma l’ex scarpa d’oro ha saltato solamente 10 partite in tutta la stagione scorsa. Entrando più nel dettaglio, i suoi infortuni sono durati 10, 25, 7 e 5 giorni. Solamente quello di dicembre, dunque, lo ha messo fuori dai giochi per un mesetto circa.

Immobile tra Milan e Fiorentina: le percentuali del suo ritorno

Il contratto che lega Immobile al Besiktas ha una durata di ancora un anno, fino al 2026, ma i turchi potrebbero chiudere un occhio e farlo tornare in Italia. Nella nostra Serie A, il centravanti ha realizzato 201 gol in carriera e non può che far gola anche se a fine carriera. Da vice, in panchina, con i ritmi del nostro campionato, può serenamente fare ancora la differenza.

Magari una doppia cifra di gol, nel caso del Milan con una sola partita a settimana più la Coppa Italia e nel caso della Fiorentina, con le gare di Conference League estremamente modeste nella prima fase del torneo.

Ma chi delle due parte più avanti? La Fiorentina ha fatto un sondaggio concreto, anche se il primissimo nome nella lista è quello di Edin Dzeko. Potrebbe essere il bosniaco l’alternativa a Moise Kean, in caso di permanenza dell’azzurro. Occhi apertissimo, però, della Viola anche proprio su Immobile, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza.

Il Milan di Allegri, infatti, sta lavorando a dei colpi in attacco. Gimenez non basta, Vlahovic è la prima scelta, ma Immobile potrebbe diventare il vice del messicano o addirittura una terza scelta all’occorrenza. I rossoneri partono leggermente dietro, ma la pista andrà percorsa.

Lo stipendio di Immobile in Turchia è di 6 milioni di euro, impensabile per l’Italia. A 35 anni ne guadagnerà almeno la metà, se non ancora meno. L’ipotesi di rivederlo in Serie A non è ancora concreta, ma neanche utopistica. Le società sono a lavoro.