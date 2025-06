Napoli, pessima notizia per Conte e Manna: rischia di saltare tutto

Gli azzurri potrebbero vedere un proprio obiettivo di mercato sfumare davanti ai propri occhi: la pessima notizia sulla trattativa in corso

Il Napoli è senza dubbio la squadra più scatenata sul mercato in questo mese di giugno. Gli azzurri hanno approfittato della finestra extra di trattative, per cercare di piazzare i primi colpi e accelerare nelle trattative. Un piano utile per riuscire a chiudere già a luglio una serie di rinforzi da mettere a disposizione di Antonio Conte per i ritiri pre campionato.

Il super colpo De Bruyne ne è una prova lampante, così come l’acquisto di Marianucci definito già in primavera. Il d.s. Manna sta continuando a lavorare su altri profili, come Juanlu del Siviglia, senza snobbare affatto la pista Darwin Nunez per l’attacco. Restano sullo sfondo Musah e Nusa, con il primo che ha ricevuto una frenata nelle operazioni e il secondo che resta uno dei tanti nomi nella lista come Ndoye.

Napoli, sfuma Beukema? La richiesta del Bologna si alza

E a proposito di Bologna, proprio dal club rossoblù non giungono belle notizie per il Napoli. Uno dei profili inseriti nell’elenco degli obiettivi di Conte e Manna è quello di Sam Beukema. Il centrale è ritenuto perfetto per alternarsi con Buongiorno e Rrahmani e diventare il terzo uomo della difesa, davanti a Marianucci e Juan Jesus.

Il Bologna, però, spara alto. Consapevole della forza del ragazzo e che i propri gioielli piacciono a tutti (vedi anche Orsolini, Castro e Ferguson ndr), non farà di certo sconti. La prima offerta del Napoli si sarebbe aggirata intorno ai 30 milioni di euro, ma sarebbe stata immediatamente respinta al mittente. Una sorta di sondaggio ufficioso da parte degli azzurri, per capire la base della trattativa.

Per meno di 40 milioni, però, Beukema non si muoverà da Bologna. Secondo quanto riferito dai recenti rumors, gli emiliani hanno quindi fatto muro. Starà al Napoli valutare un eventuale rialzo dell’offerta, nel caso diventasse ufficiale, o se virare su altri nomi per il reparto arretrato, la cui spesa potrebbe essere meno onerosa.

Il discorso è sicuramente rimandato alle prossime settimane, con i partenopei che proseguiranno il pressing con l’avvicinarsi del mese di luglio. L’affare resta complesso, ma il Napoli è determinato e Giovanni Manna, terminato il suo periodo in Spagna per chiudere Juanlu, potrà ritornare a concentrarsi sulle trattative in Italia.