Juve, colpo dalla Premier: Tudor ha la pedina giusta

Un crocevia americano per decidere chi resta e chi parte. Le idee di Tudor iniziano a prendere forma, anche tra i nomi che sembravano già fuori dai giochi

Igor Tudor sta per iniziare il Mondiale per Club negli Stati Uniti senza grosse novità nella rosa. Un torneo utile, ma non decisivo. Serve più che altro per guardarsi intorno, per studiare da vicino i calciatori già in rosa, per capire chi può davvero far parte del suo progetto. Chi ci sta e dove. E chi invece no.

Perché poi il mercato inizierà a luglio. E là sarà il momento dei tagli, delle scelte, delle scommesse. E anche delle uscite inevitabili. Il mister croato qualche idea ce l’ha già. Ma questo torneo sarà anche l’occasione per chi finora è stato ai margini di provare a rientrare in corsa. Sempre che non sia già tardi.

Uno dei casi più evidenti è quello di Douglas Luiz. Il brasiliano era arrivato l’estate scorsa con tanto di fanfara, pagato 50 milioni di euro. Doveva essere uno dei pilastri del nuovo centrocampo bianconero.

È diventato il flop più grosso dell’intera stagione. Ha sofferto la Serie A come pochi, non ha mai trovato una collocazione precisa, è finito fuori dai radar sia con Thiago Motta che con Tudor. E quando ha parlato, non ha nascosto il malumore: si aspettava più spazio, più fiducia. Invece è rimasto un comprimario, e pure piuttosto anonimo.

La Juve piazza Douglas Luiz: scambio in Premier League

Difficile immaginare un ribaltone. La sensazione è che la Juventus proverà a liberarsene. Ma non sarà semplice. Il prezzo d’acquisto pesa, e il rischio minusvalenza è reale. Nessuno si strapperà i capelli per prenderlo a cifre simili. Però Douglas Luiz ha ancora mercato in Premier, dove aveva lasciato un buon ricordo. E allora si inizia a ragionare su formule alternative: non una cessione secca, ma uno scambio.

Uno dei club più compatibili per questo tipo di affare è il Manchester United. Anche lì ci sono esuberi pesanti, gente fuori dal progetto Amorim, che aspetta solo l’occasione per cambiare aria. Si è parlato spesso di Garnacho, che però al momento sembra orientato verso altri lidi visto che a quanto pare la sua intenzione è di restare in Premier League. Nomi ce ne sono diversi, ma uno più di tutti potrebbe fare al caso del progetto di Tudor.

Uno degli esuberi più “rumorosi” in casa United è Antony. L’ala brasiliana è ormai un corpo estraneo a Old Trafford, tra rendimento deludente, atteggiamento irritante e un ingaggio fuori scala. Lo United vuole liberarsene. E magari la Juve potrebbe essere il posto giusto.

L’idea è concreta: Douglas Luiz al Manchester United, Antony a Torino. Scambio alla pari, due calciatori in cerca di rilancio, due club che vogliono liberarsi di un problema. A livello di cartellino, l’operazione non sarebbe complicata. C’è da trovare un punto d’equilibrio sull’ingaggio, soprattutto per l’esterno brasiliano.

Ma se davvero Antony vuole ripartire, potrebbe anche venire incontro alle richieste della Juve. Alla fine, il Mondiale per Club servirà anche a questo: testare, valutare, ma soprattutto preparare il terreno per le manovre di luglio.