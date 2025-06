Napoli pronto a scippare il difensore all’Inter: coppia di fuoco con Buongiorno

Dopo l’acquisto di De Bruyne e quello di Marianucci, il Napoli si sta scatenando sul mercato estivo: De Laurentiis pronto ad un nuovo colpo per Conte

Vittoria dello Scudetto, rinnovo di Antonio Conte e l’approdo di Kevin De Bruyne, annunciato nei giorni scorsi da De Laurentiis e dalla società attraverso i post social di rito. E’ un mese sicuramente da sogno per i tifosi azzurri, che mai come stavolta hanno l’opportunità di aprire un vero e proprio ciclo in Italia ed essere competitivi anche in Europa.

Con il tesoretto della cessione di Kvicha Kvaratskhelia e quella futura di Victor Osimhen (si spera) all’orizzonte, il presidente azzurro potrebbe immettere nella sessione estiva di calciomercato oltre 150 mln di euro, per accontentare tutte le richieste del non poco esigente Antonio Conte, che per restare avrà ottenuto tutte le rassicurazioni di questo mondo. Dopo l’acquisto ormai ultimato di Marianucci, per la difesa De Laurentiis è pronto già a regalare un altro colpo al tecnico leccese.

Calciomercato Napoli, pronto lo sgarbo all’Inter: Conte lo vuole subito

Il Napoli è alla ricerca del tassello mancante per completare una difesa che già si è dimostrata solida nel corso della passata stagione, nonostante i tanti infortuni di Buongiorno e l’apporto pressoché nullo di Rafa Marin. Al loro posto, Juan Jesus si è comportato egregiamente, ma è chiaro che per fare il salto di qualità Conte richieda una rosa più ampia.

Con l’acquisto di Marianucci già archiviato, il possibile colpo potrebbe essere quello dell’esperto difensore spagnolo Aymeric Laporte, ex Manchester City e attualmente in forza all’Al Nassr, nel mirino anche dell’Inter. A favorire gli azzurri è proprio la carta di identità del difensore spagnolo: è un classe ’94 ed ha superato i 30 anni, profilo non proprio adatto al nuovo corso dei nerazzurri che al contrario vogliono puntare proprio sui giovani.

Il Napoli di Conte ha bisogno di difensori in grado di impostare da dietro, caratteristica ormai imprescindibile nel calcio odierno. Laporte ha giocato nel City di Guardiola, e già questo dovrebbe chiudere qualunque discorso riguardante le sue capacità balistiche.

E’ un mancino puro, elemento non da trascurare e che porterebbe equilibrio aumentando le possibili variabili tattiche nelle rotazioni degli azzurri. Sa giocare bene anche nella difesa a 3, modulo che Conte conosce molto bene e che non è da escludere che potrebbe ritornare a riproporlo con più frequenza anche a Napoli.