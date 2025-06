Dopo De Bruyne anche CR7: Napoli rifugio dei VIP del calcio

Dopo Kevin De Bruyne, anche Cristiano Ronaldo ha scelto Napoli al termine della sua stagione con l’Al-Nassr. La notizia ha fatto impazzire i partenopei

E’ una Napoli ancora in festa quella che ha accolto Kevin De Bruyne. L’ormai ex centrocampista del Manchester City è stato accolto a Roma da una platea azzurra immensa, che ha raggiunto la capitale solo per far sentire il suo calore alla nuova star azzurra. L’entusiasmo è talmente alle stelle che si è vociferato addirittura di assegnare la 10 del leggendario Diego Armando Maradona al fuoriclasse belga, una voce che con ogni probabilità è destinata a restare tale.

Solo la vittoria di una eventuale Champions League (ma forse neanche quello) potrebbe far tornare in auge la questione della maglia n°10 che fu dell’argentino a cui è stato anche intitolato l’ex stadio San Paolo. Dopo Kevin De Bruyne, è arrivata un’altra notizia sensazionale che riguarda Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a Napoli, è tutto vero: lo hanno avvistato

McTominay mezz’ala e Kevin De Bruyne alle spalle del tandem d’attacco Cristiano Ronaldo-Lukaku. E’ un sogno che si avvera per i tifosi del Napoli? Purtroppo no, Cristiano Ronaldo è destinato a restare all’Al-Nassr e le uniche voci di un suo arrivo a Napoli resteranno quelle di due stagioni fa quando si vociferava di un suo approdo in azzurro al posto di Victor Osimhen.

CR7 non diventerà un giocatore del Napoli, ma in questi giorni il suo non molto modesto yacht è stato avvistato nella baia della celebre Positano. Il fenomeno portoghese ha scelto proprio la meta campana come tappa esclusiva delle sue vacanze, confermando ancora una volta la sua passione per il mare.

Ma qual è lo yacht di CR7? Stando ai primi riscontri, si tratterebbe di un Azimut Grande 27 Metri, uno yacht di produzione italiana lungo circa 27 metri e valutato intorno ai 6 milioni di euro. Con 5 cabine, 6 bagni e aree lounge spaziose sia interne sia esterne, l’imbarcazione coniuga comfort e design, offrendo riservatezza agli ospiti del campione portoghese.

L’Azimut Grande è progettato per offrire il massimo in termini di tranquillità: oltre a comfort sofisticati, la configurazione della barca garantisce isolamento permettendo a CR7 e i suoi ospiti di essere lontani da sguardi indiscreti. Ronaldo ha scelto questa formula per sentirsi libero di rilassarsi senza troppa esposizione, restando a pochi metri da una delle coste più belle del mondo.