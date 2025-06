Juve, arriva Jonathan David: c’è l’indizio che conferma tutto

Jonathan David il nuovo bomber per Igor Tudor: l’indizio conferma tutto ed i tifosi sono entusiasti

La Juve lavora sul mercato per costruire una rosa all’altezza in vista della prossima stagione. La conferma ufficiale di Igor Tudor sulla panchina bianconera ha dato il via alle trattative. Serve programmare e costruire e soprattutto rimpolpare l’organico in quei ruoli chiave che sono apparsi sguarniti.

In casa bianconera, peraltro, bisogna costruire la rosa seguendo i diktat del nuovo tecnico. Tudor, infatti, adotta il 3-4-2-1, un modulo inizialmente non previsto in casa bianconera, con l’ex dirigente Giuntoli che aveva costruito la squadra sul 4-2-3-1. Diversi i movimenti, quindi, in ogni reparto: si partirà dalla difesa, dove almeno un innesto di spessore andrà inserito quantomeno per avere due alternative per ogni ruolo e quindi sei centrali.

Un ruolo fondamentale nel gioco di Tudor ce l’hanno gli esterni: calciatori a tutta fascia in grado di macinare chilometri e correre senza soluzione di continuità. Da qui la volontà di fiondarsi totalmente su questo tipo di calciatori. Ecco perché Conceiçao non sarà riscattato: il lusitano con Tudor in panchina ha avuto pochissimo spazio e non rientra appieno nella tipologia di calciatore voluta dal croato.

Rivoluzione in attacco e non solo: i nomi in pole per Tudor

La rivoluzione, poi, proseguirà in attacco. Vlahovic è un calciatore che è molto apprezzato da Tudor ma in questo l’allenatore può poco o nulla. Il dato è tratto: la situazione contrattuale del calciatore e la volontà di non rinnovare un accordo in scadenza nel 2026 impone alla Juve una sola scelta possibile, quella della cessione. Ed i bookmakers quotano appena 1,20 volte la posta una sua partenza da Torino.

La situazione in attacco è quindi da definire con i dirigenti che proveranno a trattare con il Paris Saint Germain per far restare in bianconero Kolo Muani anche nella prossima stagione. Il francese, però, non basterà da solo. Diversi i calciatori nel mirino della dirigenza ma sembra che alla fine possa vestire la maglia della Juve Jonathan David.

Che il canadese sia il prossimo attaccante della squadra bianconera ne sono sicuri i bookmakers: la quota è bassissima, appena 2 volte la posta per chi nella scorsa stagione ha realizzato 16 gol in Ligue 1. Decisamente più facile arrivare al bomber del Lille che a Viktor Gyokeres, quotato 7,50 volte la posta mentre sale ad 8 la possibilità di vedere Castro del Bologna.

In attacco, ma sulle fasce, Adeyemi è il favorito, quotato 4,5 volte la posta. In lista cessione, invece, Andrea Cambiaso: Tudor lo considera intoccabile ed incedibile ma un suo addio è probabile, a 1,65 volte la posta. E possibile anche la partenza di Federico Gatti quotata a 3.