Lazio, 20 milioni per il primo colpo: il sacrificato che finanzierà l’acquisto

Maurizio Sarri può abbracciare presto il primo colpo: 20 milioni il costo ma c’è un sacrificato che finanzierà l’acquisto

La stagione appena conclusa è ancora una ferita aperta in casa Lazio. All’ultima giornata la sconfitta contro il Lecce che è costata la mancata qualificazione alle coppe europee, un’onta che ha mandato su tutte le furie Lotito. Il patron biancoceleste ha dato il via alla rivoluzione con la panchina affidata a Maurizio Sarri, un tecnico sempre apprezzato, anche dopo le dimissioni nell’inverno 2024.

E così il nativo di Bagnoli è tornato a Formello pronto a ripartire con un nuovo progetto. Il tecnico ha già avuto riunioni con la dirigenza e con il patron spiegando anche quali siano le priorità al momento per irrobustire la rosa attualmente a disposizione. L’intenzione della proprietà è assecondare tutte le richieste dell’allenatore fermo restando l’impossibilità di derogare dal budget.

La Lazio non ha una disponibilità illimitata ma Lotito ed il ds Fabiani proveranno ugualmente ad accontentare il tecnico attraverso cessioni che possano far aumentare le risorse a disposizione.

Dal Parma il primo rinforzo: ecco chi saluterà

Sarri ha chiesto rinforzi in ogni ruolo, con particolare attenzione al centrocampo, davvero sguarnito e con gli uomini contati ma grande attenzione anche alla difesa ed agli esterni offensivi, considerato come quelli attualmente in organico non soddisfino appieno l’allenatore. E così il tecnico ha indicato già il primo nome da acquistare.

Ci riferiamo a Dennis Man, esterno offensivo del Parma che alla prima stagione in gialloblu ha ben impressionato. Ben 33 le presenze per il calciatore rumeno con quattro gol e cinque assist a corredo. Tra i protagonisti della salvezza del Parma, rendimento alto sia sotto la gestione di Pecchia che quella di Chivu.

Il 26enne ha preso parte alle reti dei Ducali nelle vittorie contro Milan, Lazio, Bologna e Venezia oltre ad essere decisivo nei pari contro Juve e Fiorentina dimostrando di essere incisivo anche contro le grandi. Man ha un contratto con il Parma fino al giugno del 2027 ed i Ducali se da un lato non lo ritengono incedibile, dall’altro chiedono ben 20 milioni per lasciarlo partire.

La Lazio è in pressing e potrebbe affondare presto l’affondo. Gran parte della cifra arriverebbe dalla cessione di Tchaouna che potrebbe finire in Premier League al Burnley e non al PSV Eindhoven in Eredivise. Il sorpasso della squadra neopromossa in Premier è stato certificato da un’offerta di 14 milioni tra parte fissa e bonus.