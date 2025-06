Moise Kean all’Inter, cessione pesante dei nerazzurri per fargli posto: colpo fenomenale

Moise Kean potrebbe diventare a sorpresa il sogno di mercato dell’Inter, che in caso di cessione importante potrebbe fiondarsi sul bomber italiano

Moise Kean insieme al capocannoniere Mateo Retegui è stata la vera rivelazione di questo campionato. Con 19 reti in 32 presenze con la maglia della Fiorentina si è piazzato al secondo posto in classifica dietro proprio al bomber dell’Atalanta, facendo così lievitare la sua valutazione che ad oggi si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Su di lui si sono subito accese le sirene dei top club europei e italiani, in primis il Napoli che vede in lui l’alter ego perfetto per Romelu Lukaku, che all’età di 32 anni non può essere più considerato un “perno” per il futuro.

Attenzione anche all’Inter, che in caso di cessione pesante in attacco potrebbe piombare prepotentemente sull’attaccante italiano ex Juventus. La Fiorentina da parte sua difficilmente farà sconti, soprattutto in Italia: chi vuole Moise Kean, dovrà sborsare almeno 50 milioni di euro.

Inter, è Moise Kean il colpo a sorpresa in attacco? Lo scenario

Questa notte l’Inter è attesa per l’esordio al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey, gara in programma alle ore 03.00. Competizione che vedrà da protagonisti in maglia nerazzurra i fratelli Esposito, con Sebastiano che dovrebbe addirittura partire da titolare questa sera al fianco del capitano Lautaro Martinez.

I due attaccanti campani sono entrambi reduci da un’ottima stagione, in special modo Pio, che in Serie B con lo Spezia con i suoi 21 gol totali ha contribuito al raggiungimento dei play-off, sfumati solo in finale contro la Cremonese.

Se l’Inter dovesse monetizzare bene con uno dei due giovani, incassando tra i 20 e i 30 milioni di euro come fu per Pinamonti al Genoa, ecco che si libererebbe il “tesoretto” per fiondarsi su Moise Kean della Fiorentina, che con i suoi 25 anni rientra perfettamente nella nuova linea di Oaktree e potrebbe convincere la proprietà ad aggiungere la liquidità necessaria per portarlo alla Pinetina.

Tanto dipenderà anche da quelli che saranno i risultati del club nerazzurro al Mondiale per Club, altra occasione per fare cassa dopo l’ottimo cammino in Champions League fino alla finale di Monaco. Poi sarà tempo di mercato, tra sogni sotto l’ombrellone e ciò che sarà la realtà del mercato nerazzurro.