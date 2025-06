Roma, Gasperini pretende e avanza pretese: tanti big, anche il nuovo Lookman

Gian Piero Gasperini ha valutato la rosa giallorossa ed ha già avanzato le prime pretese: servono poderosi investimenti, tutti i nomi richiesti

Aziendalista, certo, bravissimo a lavorare con i giovani come dimostrato nei nove all’Atalanta, ma anche e soprattutto esigente. E la dirigenza della Roma se ne sta accorgendo in queste settimane. Gian Piero Gasperini si è già calato totalmente nella nuova avventura giallorossa ma alle sue condizioni.

La rosa attuale non lo soddisfa pienamente e di questo sono stati informati sia i Friedkin che Claudio Ranieri ed il ds Ghisolfi. Vuole riportare la squadra al top, alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League ma per il 3-4-2-1 servono elementi ben differenti da quelli attuali.

E così la proprietà per accontentarlo sarà costretta ad una nuova estate di grandi investimenti dopo quella passata, in cui furono immessi sul mercato circa 100 milioni. Ed è altamente probabile che ne serviranno altrettanti. Partendo dalla difesa, vediamo quali rinforzi ha chiesto l’allenatore.

Roma, rivoluzione difensiva: due i nomi indicati da Gasp

La difesa è sempre stato un reparto su cui ha puntato molto Gasperini. E quello giallorosso sarà rivoluzionato. Hummels e Nelsson sono già andati via (il tedesco ha detto addio al calcio) mentre Hermoso e Kumbulla torneranno dai prestiti ma a Roma saranno di passaggio, messi sul mercato per fare cassa.

Se consideriamo che Ndicka prenderà parte alla Coppa d’Africa in programma in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio 2026, sono almeno due i centrali da acquistare per la Roma. Gasperini ha già tracciato l’identikit perfetto: vuole centrali veloci ed il primo nome sulla lista dei desiderata è quello di Lucumì del Bologna.

Il centrale felsineo ha però una clausola rescissoria da 28 milioni con il Bologna che ha già annunciato la volontà di non concedere sconti a nessuno. L’altro nome seguito è quello di Balerdi dell’Olympique Marsiglia.

Saelemaekers da tenere, un pupillo da acquistare: le scelte sugli esterni

Gli esterni sono un ruolo nevralgico del gioco di Gasp. Avere calciatori di gamba in grado di macinare chilometri sulle fasce andando su e giù oltre che strutturati fisicamente è praticamente fondamentale. Ecco perché il tecnico di Grugliasco non si accontenterà di seconde scelte.

Angeliño è un profilo molto gradito all’allenatore come caratteristiche ma se dovesse andare via, servirebbe un rimpiazzo all’altezza. Il profilo ideale è De Cuyper, 23enne belga valutato circa 20 milioni dal Club Brugge. Sulla corsia mancina torna poi d’attualità uno dei pupilli di Gasperini, Robin Gosens, tornato a splendere in Serie A, alla Fiorentina.

Sulla corsia destra, invece, Saelemaekers è calciatore che accontenta l’allenatore, da qui la volontà di fare un altro tentativo per lui.

Roma, si cambia anche in attacco: Dovbyk non convince, due esterni nel mirino

Anche l’attacco subirà profonde modifiche. Dovbyk non convince pienamente l’allenatore che vorrebbe un altro tipo di centravanti da utilizzare come terminale offensivo davanti a Soulé e Dybala. Serviranno, però, anche ali offensive: Paixao del Feyenoord piace molto a Gasp che lo monitora già da tempo.

La seconda opzione conduce invece in Spagna, a Siviglia. In casa Betis c’è Ezzalzouli, valutato 20 milioni di euro e nel mirino anche del Como.