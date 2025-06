Dal Bologna al Milan: Allegri può sorridere per un grande colpo

Max Allegri può esultare, un primo rinforzo è ormai prossimo a Milanello: si tratta di un pupillo del tecnico

Il Milan prova a muoversi in un mercato che sembra impantanato. Avete presente quel traffico che si trasforma in ingorgo dalla quale non si riesce ad uscire? Ecco, Furlani, Tare e l’intera dirigenza rossonera faticano a trovare una via d’uscita. Il mercato è ancora lunghissimo e c’è tempo per rimediare e soprattutto costruire una squadra all’altezza.

La garanzia è ovviamente Max Allegri che mai avrebbe accettato un progetto in cui l’ambizione di poter fare bene non fosse il primo punto assoluto. Ed il ds Tare ha dimostrato negli anni alla Lazio di poter essere abile nel ruolo di direttore sportivo, agendo anche con un budget che più limitato non si può.

Ecco il Milan riparte da qui: senza Reijnders che nel frattempo ha esordito con la nuova maglia al Mondiale per Club ma co un progetto in via di definizione. Le riunioni che andranno in scena serviranno a stabilire le priorità sul mercato di una rosa che va rinforzare senza sé e senza ma.

Milan, ecco il primo rinforzo: rimpolpa la mediana

Il Milan, però, ha piazzato un primo colpo. Nessun acquisto sia chiaro, ma di certo un rinforzo che può tornare utile alla causa, anche trattasi di un calciatore molto apprezzato da Max Allegri. Tommaso Pobega, dopo il prestito al Bologna, tornerà al Milan e si metterà a disposizione del nuovo tecnico.

L’allenatore ha espresso parere positivo al ritorno del centrocampista giuliano a Milanello e sembra intenzionato a puntare su di lui nella prossima stagione. Ecco perché le percentuali di una sua permanenza a Milano sono davvero molto alte. pobega è reduce peraltro da una stagione positiva con la maglia del Bologna.

Ben 22 le presenze in campionato condite da due reti ed altrettanti assist. Italiano ha un debole per il calciatore e vorrebbe tenerlo a Casteldebole proprio per il rendimento che ha avuto. La cifra per il riscatto di 12 milioni di euro è però considerata troppo alta dalla dirigenza felsinea che guarderò altrove per rinforzare il centrocampo. Ecco perché il rossoblu non sarà la cromatura di Pobega nella prossima stagione.

Al Milan potrebbe trovare il suo spazio soprattutto se dovesse partire anche Musah: la mediana è uno dei ruoli da coprire, un reparto quasi da rifondare ed Allegri sa di poter contare su un calciatore abile nelle incursioni sotto porta che già in passato ha dimostrato di saper vedere la porta.