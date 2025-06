Fiorentina, non solo Dzeko: si prova un altro “furto” in Turchia

Un attaccante che sa aspettare. Un terzino che sa cosa fare. E una squadra che vuole cambiare pelle, senza fare rumore. A Firenze, il mercato inizia a parlare una lingua più matura

Edin Dzeko è molto vicino a vestire la maglia della Fiorentina. L’attaccante bosniaco, che nella prossima stagione compirà 40 anni, ha trovato l’accordo per un contratto annuale con opzione legata a presenze e gol. Una mossa strategica, non solo romantica: Dzeko porta esperienza, struttura, e un certo tipo di peso specifico che in attacco è mancato.

La Viola quest’anno ha avuto spesso un reparto offensivo “leggerino”. Kean a parte, mancava qualcuno che tenesse alta la squadra nei momenti di difficoltà. Il solo Beltran, quando impiegato da punta centrale, non ha mai dato vere garanzie. E allora ecco Dzeko: uno che sa stare in campo, sa aspettare il suo momento, e soprattutto sa ancora far gol. Ne ha fatti parecchi anche nell’ultima stagione al Fenerbahce, e questo dice tutto.

Il club turco ha deciso di non rinnovargli il contratto, lui si è liberato e la Fiorentina si è fiondata. Trattativa rapida, zero spese di cartellino, e la voglia di chiudere il colpo in fretta per dare un segnale. Dzeko non arriverà per fare il titolare fisso, ma sarà un’arma preziosa nelle rotazioni, in un attacco che ha bisogno di alternative affidabili.

Ma il mercato della Fiorentina non si ferma qui. E si torna ancora una volta in Turchia, stavolta per… evitare che qualcuno scappi via. Perché c’è un altro nome che piace molto dalle parti di Istanbul e prima dell’inserimento della Viola stava seriamente pensando di andarci. E guarda caso è anche un fedelissimo di Stefano Pioli.

Fiorentina, occhi su Calabria: piaceva molto anche in Super Lig turca

Stiamo parlando di Davide Calabria. Sì, proprio lui: ex capitano del Milan di Pioli. Che, come noto, è pronto a iniziare una nuova avventura a Firenze dal primo luglio.

Calabria è reduce da sei mesi a Bologna, dove ha vinto anche la Coppa Italia. Il club rossoblù però non ha intenzione di confermarlo, e il Milan lo libererà a fine mese. Arriverà quindi sul mercato da svincolato, e già diversi club si sono mossi. In particolare il Besiktas, che sembrava in vantaggio. Ma anche qui, come con Dzeko, la Fiorentina è entrata di forza.

Un “furto” di mercato? Forse. O forse solo tempismo. Il fatto è che Calabria conosce Pioli, ci ha vinto uno scudetto, e sotto la sua guida era praticamente intoccabile. A 29 anni ha ancora tanto da dare, soprattutto in un contesto dove servono affidabilità e conoscenza del gioco. E se Dodò dovesse partire – con proprio il Milan particolarmente interessato – servirà per forza un titolare sulla fascia destra.

In più, Calabria porta con sé un pacchetto completo: italiano, esperto, con tante presenze in Serie A e un carattere da spogliatoio. Uno di quelli che parla poco ma sa stare in campo. E in una Fiorentina che vuole cambiare passo, potrebbe essere una pedina sottovalutata ma decisiva.

La sensazione è che la Fiorentina abbia iniziato a ragionare con logica e anticipo. Dzeko e Calabria sono due mosse diverse, ma con una base comune: esperienza, affidabilità e l’intelligenza di chi non ha bisogno di troppa pubblicità per incidere.