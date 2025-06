Inter, altra delusione per i tifosi: tifosi traditi dal loro idolo

Dopo la delusione per il pareggio all’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey i tifosi interisti incassano un’altra pesante batosta

Non è iniziato benissimo il cammino della nuova Inter di Cristian Chivu al Mondiale per Club, fermata da un pareggio contro il Monterrey per 1-1, con reti di Sergio Ramos e Lautaro Martinez. C’è ancora tanto da lavorare per i nerazzurri, e i tifosi sperano che una mano possa arrivare anche dal mercato estivo. Non tutte le notizie però sono positive in casa Inter.

Nelle ultime ore una notizia ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri, ancora scottati dall’addio del tecnico Simone Inzaghi e che non si sarebbero mai aspettati un tradimento del genere.

Inzaghi all’Al-Hilal, il retroscena che nessuno si aspettava

Dopo la pesante sconfitta per 5‑0 in finale di Champions League a Monaco contro il PSG, una batosta che ha segnato la fine dello suo ciclo all’Inter caratterizzato da tanti alti come la vittoria della seconda Stella, ma anche altrettanti bassi come le due finali perse e i due Scudetti persi all’ultima giornata, Simone Inzaghi ha deciso di accettare la ricca proposta degli arabi dell’Al‑Hilal. Un’offerta di quelle a cui difficilmente puoi dire di no, un biennale da ben 52 milioni di euro (26 mln all’anno).

Il tecnico piacentino ha sempre ribadito di aver deciso di lasciare l’Inter dopo la cocente finale e di comune accordo con Marotta e la dirigenza, parole smentite però dal CEO dell’Al-Hilal Esteve Calzada, che ha rivelato ai microfoni della BBC: “Stava giocando una partita importante e ci ha chiesto di tenere la cosa da parte fino a dopo la finale di Champions, ma aveva già deciso di venire da noi, solo che non ha voluto firmare prima della finale”.

Parole che non faranno piacere ai tifosi nerazzurri, che hanno sostenuto l’ex tecnico della Lazio fino alla fine e non si aspettavano un tradimento simile già prima di giocare la finale di Champions League. “Non c’era nessuna altra squadra che avrei voluto allenare, per questo ho scelto l’Al Hilal” – queste le parole di Inzaghi al termine della conferenza stampa della vigilia del match con il Real Madrid, che hanno fatto storcere il naso a tanti tifosi interisti e non.

Sul suo rapporto con l’Inter, ha chiosato così: “Ho ricevuto tanto bene dai tifosi dell’Inter e tutto l’ambiente, anche critiche a volte ingiuste. Mi mancherà tutto”.