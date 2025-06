Inter, Chivu accontentato: Marotta chiude il colpo e lo porta al Mondiale

Cristian Chivu sarà accontentato sul mercato: Marotta chiude il terzo acquisto e lo mette a disposizione già per il Mondiale

Non una bella Inter quella vista all’esordio nel Mondiale per Club. Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca ai nerazzurri, apparsi ancora pesanti nelle gambe e nella testa. Forse c’è la finale di Champions League ancora da smaltire o più semplicemente la squadra non ha ancora digerito a fondo il cambio di tecnico e quindi di movimenti, per un passaggio che ha bisogno di più tempo per essere smaltito.

Di certo c’è che la squadra è ancora in rodaggio e fuori i cancelli di Appiano Gentile (anche se la rosa è attualmente negli Stati Uniti) in modo figurato c’è la scritta “lavori in corso”. Di sicuro il problema emerso durante la scorsa stagione c’è ancora e va risolto. C’è una netta differenza tra la squadra titolare e le cosiddette riserve, alcune delle quali non all’altezza dell’undici solito.

Da qui una necessità di rinforzare l’organico apparsa palese. Marotta ne è cosciente ed ha già chiuso due colpi: Luis Henrique e Sucic sono già a disposizione di Chivu. Due tasselli che rinforzeranno la mediana e le corsie esterne, punto nevralgico del gioco di Inzaghi con il tecnico romeno che sta lavorando sulla stessa falsariga.

Colpo in attacco per i nerazzurri: è un big della Serie A

Servono, però, altri rinforzi. Il reparto che necessita al momento di innesti è senza dubbio quello offensivo. Al momento negli Stati Uniti Chivu può contare su Lautaro Martinez e Thuram oltre ai fratelli Esposito, Sebastiano e Pio. Se Taremi – suo malgrado – è bloccato in Iran a causa della guerra scoppiata con Israele, Arnautovic e Correa hanno lasciato il club.

Ecco perché gli uomini mercato spingono in tale direzione. E sembra ormai definito e prossimo l’ingaggio di Ange-Yoan Bonny. Finito nel mirino anche del Napoli, l’attaccante francese ha dato il suo assenso al trasferimento in nerazzurro ed i nerazzurri ora lavorano per chiudere l’accordo con i Ducali.

Il calciatore ha un contratto con il Parma fino al 2027 ed è valutato ben 25 milioni di euro. Chivu, che conosce bene l’attaccante per averlo allenato proprio in Emilia, ha già dato il suo benestare. E così Marotta ed Ausilio studiano l’opzione migliore che contempla anche un sacrificio.

Bonny all’Inter: scelto il nome del “sacrificato”

L’idea è infatti abbassare l’esborso economico inserendo una contropartita tecnica, nella fattispecie Sebastiano Esposito, classe 2002, rientrato a Milano dopo il prestito all’Empoli. In Toscana ben 10 gol in 38 gare, un rendimento più che positivo. Bonny, arrivato a Parma a parametro zero nel 2021, ha collezionato 117 presenze condite da 15 gol (di cui sei nell’ultimo campionato) e 12 assist.

La sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza intera per il Parma. L’idea di Marotta è chiudere a breve il su ingaggio per permettere al calciatore di raggiungere Chivu negli Stati Uniti e disputare la seconda parte del Mondiale, ammesso che l’Inter si qualifichi per la seconda fase. Il regolamento, infatti, prevede la possibilità di aggiungere due calciatori nuovi in lista nel preriodo compreso tra il 27 giugno ed il 3 luglio.