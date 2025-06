Bologna, 20 milioni per il regalo a Italiano: lo voleva già a Firenze

Un allenatore con le idee chiare e un nome che continua a tornare. Un incastro che sembrava sfumato e ora potrebbe riaccendersi da un’altra parte. A volte il tempo aggiusta i conti, anche nel mercato

Il Bologna è alle prese con un mercato piuttosto movimentato. La situazione in uscita è tutta in divenire, anche perché diversi giocatori hanno già fatto sapere che vogliono cambiare aria.

Lucumi, Beukema e soprattutto Dan Ndoye, sempre più vicino al Napoli, sono nomi cerchiati in rosso. Situazioni da tenere d’occhio, ma che porteranno comunque risorse fresche per lavorare in entrata. E in questo senso, Vincenzo Italiano non sta certo con le mani in mano. Ha già dato indicazioni precise su dove mettere le mani e su chi puntare per alzare il livello. Sia tecnico che caratteriale.

Tra i nomi che girano dalle parti di Casteldebole ce n’è uno che Italiano si portava dietro già da Firenze. Uno di quelli che lo scorso anno avrebbe voluto con sé alla Viola, ma che alla fine gli è sfuggito, e che poi alla fine la Fiorentina ha preso lo stesso, consegnandolo a Raffaele Palladino.

Albert Gudmundsson è stato l’acquisto col botto di Rocco Commisso la scorsa estate. Sei milioni al Genoa per il prestito e un diritto di riscatto a diciassette. Che però, adesso, è tutto da discutere.

La Fiorentina non è convinta del riscatto di Gudmundsson: può inserirsi il Bologna

Alla fine il talento islandese ha avuto una stagione strana. Tanti problemi fisici, qualche lampo ma anche un peso ingombrante: quell’accusa per violenza sessuale arrivata dal suo Paese e ancora irrisolta. Una situazione delicata, che ha reso complicata ogni valutazione tecnica e di mercato.

La Fiorentina ora ci sta pensando, anche e soprattutto dopo che il campionato di “Gud” non è stato all’altezza di quello precedente: 6 gol e 2 assist in 24 presenze, un po’ pochino. Pradè ha chiesto uno sconto al Genoa, sta trattando, ma non è affatto scontato che lo riscatti. E nel caso in cui dovesse saltare tutto, l’islandese tornerebbe in Liguria. Ma solo di passaggio.

Perché c’è la fila per lui. Dall’Atalanta alla Roma, diverse squadre hanno chiesto informazioni. E tra queste c’è anche il Bologna, che sta alla finestra. Ma non per curiosità: per concretezza. Italiano lo ha indicato come profilo perfetto per completare il reparto offensivo. Un innesto che si incastrerebbe alla perfezione con Odgaard sulla trequarti e offrirebbe una variante importante anche rispetto a Santiago Castro, che resta il punto fermo dell’attacco rossoblù.

Il club sta aspettando che si sblocchi la situazione con la Fiorentina. Se il riscatto non verrà esercitato, il Bologna è pronto a inserirsi. Anche a quelle cifre. I 20 milioni che chiederebbe il Genoa non spaventano, soprattutto se nel frattempo partiranno uno o due gioielli e arriverà liquidità. La priorità, ora, è capire se davvero la Fiorentina mollerà il colpo. Italiano lo voleva un anno fa, lo rivuole adesso. E il Bologna, stavolta, potrebbe accontentarlo davvero.