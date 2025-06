Juve, adesso è una certezza: decisione di Comolli definitiva, la posizione di Tudor

In casa bianconera c’è ora una certezza voluta dal dg Comolli: la reazione di Igor Tudor non si è fatta attendere

Un debutto sfolgorante come forse non si aspettavano nemmeno i tifosi. Certo, il 5-0 rifilato all’Al Ain va preso con le pinze, soprattutto considerato il valore dell’avversario ma se il buongiorno si vede dal mattino, beh, ci sarà di divertirsi quest’anno.

E’ quanto si augurano i tifosi bianconeri dopo una stagione più che tribolata decisamente difficile dal punto di vista dei risultati, con un cambio di allenatore in primavera ed il rischio serissimo di perdere anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Negli Stati Uniti è arrivata una rosa con la certezza di Igor Tudor allenatore: il rinnovo è arrivato poco prima del debutto e così alla Continassa, in un momento di profonda rivoluzione, si è optato per la continuità almeno in panchina dopo la decisione di modificare la dirigenza al completo.

Se la questione manageriale è stata dissipata, c’è ora la necessità di volgere la massima attenzione al mercato. Bisogna rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e sono necessari diversi colpi per completare l’organico in modo che Tudor possa sviluppare il suo 3-4-2-1.

Juve, ecco il rinforzo: è un top player molto stimato

Il primo grande colpo di mercato è ormai alle porte. Se alla Continassa devono lavorare anche e soprattutto a dirimere le questioni interne, è ormai deciso per il primo rinforzo. Ed è un volto più che conosciuto in casa bianconera. Ci riferiamo, infatti, a Francisco Conceiçao che a breve diventerà un calciatore della Juventus a tutti gli effetti.

Con ogni probabilità nei prossimi giorni sarà perfezionato il suo acquisto, con la Juve che verserà nelle casse del Porto i 30 milioni pattuiti al momento del prestito oneroso. Come affermano dal Portogallo, il pagamento arriverà il 15 luglio, nell’ultimo giorno utile per esercitare il diritto di riscatto.

La doppietta realizzata contro l’Al Ain nel 5-0 finale agendo da trequartista accanto ad Yildiz ed alle spalle di Kolo Muani potrebbe aver definitivamente convinto Tudor e la dirigenza bianconera. Il lusitano, d’altronde, aveva iniziato bene la stagione salvo poi avere un periodo di flessione fino all’utilizzo con il contagocce all’arrivo di Tudor.

Insomma, sembrava scontato il suo ritorno in Portogallo ed un futuro lontano dai colori bianconeri. Ed invece la Juve si è decisa e non chiederà sconti rispetto a quanto pattuito la scorsa estate. Conceiçao, invece, firmerà un quinquennale da sei milioni di euro netti a stagione ed il suo conto in banca vedrà un sostanziale aumento rispetto al milione che guadagnava al Porto.

L’esterno, peraltro, ha sempre aspettato la Juve rifiutando anche offerte giunte dall’Arabia Saudita, certo di poter convincere Tudor e l’intera dirigenza bianconera. Beh, si può tranquillamente dire come ce l’abbia fatta.