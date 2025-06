Morata, incredibile ritorno in Serie A: la destinazione è folle e fa godere il Milan

L’attaccante spagnolo potrebbe tornare a giocare in Italia dopo pochi mesi dal suo addio: la destinazione è clamorosa e fa impazzire i tifosi

La sua ultima avventura in Italia non è stata affatto delle più positive. Alvaro Morata ha lasciato il Milan a gennaio, pentendosi anche della scelta di aver lasciato l’Atletico Madrid per scegliere i rossoneri. Il suo periodo sotto Paulo Fonseca è stato fortemente condizionato dagli scarsi risultati della squadra e lo stesso calciatore non si è mai ambientato al mondo milanista.

Nel mercato invernale, il centravanti ha scelto di vestire la maglia del Galatasaray, venendo venduto in prestito per 6 milioni di euro fino al gennaio del 2026. Il club turco ha un obbligo di riscatto fissato a 8 milioni fino al 15 gennaio 2026, dunque 5 giorni prima della scadenza del prestito, o di 9 milioni fino al giugno dello stesso anno in caso di rinnovo del prestito stesso.

Alvaro Morata ritorna in Serie A? L’ipotesi pazzesca

A smuovere le acque in favore del Milan, però, ci sarebbe un’altra società di Serie A. Nelle ultime ore, infatti, un club italiano si sarebbe interessato fortemente alla figura del 32enne, valutato un profilo adatto a questo tipo di realtà.

Stiamo parlando del Como, che sta portando avanti una campagna acquisti molto importante (come dimostra il colpo Baturina ndr) e che non ha intenzione di fermarsi. Cesc Fabregas, che conosce perfettamente il connazionale Morata, sarebbe intenzionato a portarlo nel suo club, con lo scopo di renderlo funzionale al proprio gioco offensivo.

Morata farebbe da collante, giocando con i più giovani Nico Paz e Diao, mettendo a disposizione quella giusta esperienza e quella classe necessaria per far fare un altro salto di qualità a una realtà così solida. L’operazione si aggirerebbe intorno ai 14 milioni di euro, cifra che il Como potrebbe serenamente spendere se fosse convinto dell’operazione.

Lo scenario non è così folle e il Milan resta alla finestra. Incassare con 6 mesi d’anticipo una cifra ancora più alta per un giocatore fuori dal progetto, farebbe comodissimo ai rossoneri. Igli Tare potrebbe immediatamente investire il denaro incassato per tentare l’assalto a nuovi rinforzi come Xhaka o il futuro centravanti che dovrà alternarsi con Gimenez.

L’operazione, ad ogni modo, si potrebbe sbloccare solamente nelle prossime settimane, a partire dal mese di luglio. Il possibile ritorno di Morata in Italia non è affatto utopistico e una realtà come Como, anche a livello familiare, diventerebbe ideale per il calciatore.