Via dall’Inter, pronto il dream team con Mario Balotelli: si infiamma la Serie A

L’Inter è pronta a cedere il suo attaccante che potrebbe restare in Serie A e giocare al fianco di Super Mario Balotelli

Se la prima stagione targata Oaktree è stata nel segno della continuità in termini di mercato, si può dire che da quest’anno si sta iniziando già a vedere la mano dei nuovi proprietari. Addio parametri zero e giocatori over 30, svecchiamento della rosa e via libera per gli investimenti sui giovani: sono questi i 3 cardini su cui si baserà il mercato estivo dell’Inter, che ha già vissuto in panchina la prima rivoluzione, con Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi.

Dopo il Mondiale per Club tra i candidati a salutare l’Inter potrebbe essere Matteo Darmian, anche lui sulla soglia dei 36 anni e che potrebbe risolvere il contratto un anno prima della sua naturale scadenza. In dubbio anche la permanenza di Calhanoglu, che potrebbe tornare in Turchia accettando l’offerta del Galatasaray.

Nonostante la distanza tra domanda e offerta tra i due club, c’è positività sul buon esito della trattativa. Ma la lista dei giocatori in partenza non finisce qui.

Calciomercato Inter, Esposito alla Cremonese con Balotelli? Pronto l’attacco di fuoco

Come rilanciato oggi da Sportmediaset, la Cremonese sta effettuando i primi sondaggi per capire se Mario Balotelli può essere una concreta opzione per il mercato. Dopo la deludente esperienza al Genoa dove non ha praticamente mai giocato, Super Mario all’età di 35 anni è arrivato ad un bivio: o si rialza adesso o mai più. E proprio la Cremonese potrebbe essere l’ultima ancora di salvezza per l’ex bomber di Inter e Milan.

Insieme a lui potrebbe arrivare anche Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter di ritorno dal prestito all’Empoli. Il centravanti campano difficilmente riuscirà a trovare spazio nella rosa di Chivu, e oltre all’opzione scambio con Bonny per il Parma non è da escludere anche la pista Cremonese.

Con il ritorno in Serie A, la Cremonese è chiamata a costruire una rosa all’altezza della categoria, per provare ad evitare l’immediata retrocessione in Serie B come accadde l’ultima volta. In quest’ottica, l’arrivo di Sebastiano Esposito rappresenterebbe non solo un colpo di prospettiva, ma anche il tassello ideale da affiancare a un profilo più esperto come Mario Balotelli, creando così una coppia d’attacco tutta italiana dal potenziale altissimo.

Esposito è uno di quei giocatori che, nonostante la giovane età (classe 2002), ha già respirato l’aria delle grandi squadre. Cresciuto nell’Inter, ha esordito in Europa League a 16 anni sotto la guida di Conte e ha lasciato subito intravedere un mix intrigante di tecnica, velocità e istinto sotto porta. Dopo diverse esperienze in prestito (Venezia, Bari, Anderlecht, Samp ed Empoli), cerca stabilità, minutaggio e una piazza in cui poter diventare finalmente protagonista.