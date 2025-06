Cessione eccellente per l’Inter, è arrivato l’annuncio: ora non ci sono più dubbi

Nel pre-partita di Inter-Urawa Red Diamonds è arrivato l’annuncio sulla possibile cessione del top player nerazzurro

Soffre ma vince l’Inter, che rimonta in meno di 15 minuti il vantaggio iniziale degli Urawa Red Diamonds grazie al “tango argentino” firmato da Lautaro Martinez e Valentin Carboni, che al 92′ regala la vittoria ai nerazzurri sfruttando un tap-in vincente. Inter attualmente in testa alla classifica del girone, in attesa del River Plate che giocherà contro il Monterrey, che ha già fermato l’Inter sull’1-1 nel match di esordio.

Oltre al campo, a occupare i pensieri dei tifosi nerazzurri è la questione legata al calciomercato, tra i possibili arrivi come quello di Bonny, e le cessioni.

Cessione Calhanoglu, le parole di Marotta: “Si sta comportando da professionista”

Nel pre-partita di Inter-Urawa Red Diamonds, gara valevole per la seconda giornata del Mondiale per Club, il presidente dell’Inter Beppe Marotta si è così espresso sulla possibile cessione di Hakan Calhanoglu: “Si sta comportando da professionista quale è, la sua partecipazione agli allenamenti è da calciatore professionale – ha dichiarato il presidente -. Non abbiamo alcun riscontro negativo da attribuirgli, quindi è qui con noi al 100%.”

Sull’interesse del Galatasaray: “Non abbiamo avuto richieste ufficiali, pertanto, Calhanoglu è un giocatore a tutti gli effetti dell’Inter. Se dovesse manifestare l’intenzione di andare via, poi ne parleremo.”

Sul possibile arrivo di Bonny dal Parma invece: “E’ un giocatore che ci interessa, è nel nostro taccuino. Non c’è ancora una trattativa approfondita con il Parma, bisognerà capire anche le loro intenzioni”.

Inter-Urawa Red Diamonds, il tabellino della partita:

Ecco il tabellino di Inter-Urawa Red Diamonds, match della 2° giornata del Mondiale per Club:

Inter (3-4-2-1): Sommer; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique (86′ Sucic), Barella, Asllani (72′ Carboni), Dimarco (72′ Bastoni); S. Esposito (P. Esposito), Zalewski (46′ Mkhitaryan); Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Calligaris, Acerbi, Palacios, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi. Allenatore: Chivu

Urawa Reds (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma (87′ Ogiwara); Gustafson (87′ Haraguchi), Yasui; Kaneko (66′ Sekine), Matheus Savio (78′ Matsumoto), Watanabe; Matsuo (Thiago Santana). A disposizione: Niekawa, Yoshida, Nemoto, Inoue, Haraguchi, Nakajima, Okubo, Hayakawa, Komori, Takahashi, Nitta. Allenatore: Skorza

Arbitro: Beida (Mauritania)

VAR: El Fariq (Marocco)

Ammoniti: Asllani (I), Nishikawa (U), Sekine (U), Thiago (U)

Espulsi: